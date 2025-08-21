Dr. José Brunetta, DNI 4.180.958

BUENOS AIRES

Otra vez, por suerte, tenemos noticias de los cuadernos de Centeno. Se mencionan en las noticias a su origen, el minucioso relato de Centeno, y al periodista que llevó a cabo la primera investigación para aceptar la validez de los mismo y luego la importante publicación en La Nación. Pero nadie escribe, no creo que, por ignorancia, como se gestó esta importante investigación y gracias a quien se conocieron los cuadernos.

Nadie cuenta que Centeno le dio a un amigo suyo una caja con los cuadernos para que se los “cuide”. Nadie cuenta que a este amigo se le ocurrió mirar que había en la caja. Nadie dice que ese señor analizó mucho que hacer con esa bomba y luego creyó conveniente encontrar a un periodista serio y confiable y tuvo la inteligencia de elegir a Diego Cabot, para que haga un análisis profesional y verifique la autenticidad de lo allí escrito.

Ese señor que realmente es el héroe en todo este relato. No voy a dar su nombre y apellido. Eso ya lo saben todas las redacciones de los diarios, pero no me voy a perder de estar presente cuando lo llamen a declarar, supongo, en Comodoro Py.