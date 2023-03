México y el litio

Argentina tiene que tomar debida nota del proceder del presidente de México que por decreto nacionalizó el litio. Explicó que es el mineral mas valioso de su país y no puede dejarlo (como aquí) librado a negocios entre empresas y gobernadores. Que tiene el gobierno (como aquí) sobradas muestras del interés internacional sobre ese valioso mineral y que México ya ha autorizado a la más famosa firma internacional Tesla para que fabrique autos impulsados por baterías de litio, para que se establezca en el norte del país. Aquí no podemos controlar el Rio Paraná por donde sangran al país las cerealeras etc., etc., ya visitó Jujuy la hija de Trump y trascendió que el viaje sorpresivo nada menos que a una provincia ignota donde tienen de ministro a un ex diplomático Argentino que actuó en nuestra embajada de Bolivia, cuando se recibieron los materiales anti-subversivos, enviados por el gobierno de Macri para voltear a Evo Morales.

Trump no da puntada sin nudo y el litio lo ha tentado.

Menos mal que Bolivia acompañada por su pueblo recuperó la Justicia y la presidenta puesta por los golpistas, está debidamente presa. Como sería si le hubiesen gatillado a Evo como hicieron con Cristina, los autores y la jueza todos estarían en “gayola”.

No confío ni en el presidente ni en Massa en lo relativo al litio, ambos están dominados por “la embajada” y nuestro litio será para las multinacionales extranjeras, que ya campean por el litio

Al presidente le falta coraje para hacer lo mismo que el presidente de México.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

San Antonio Este