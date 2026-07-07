Inagotable: todos los récords que rompió Lionel Messi en la victoria frente a Egipto por el Mundial 2026

La leyenda de Lionel Messi en la Copa del Mundo suma nuevos capítulos y estadísticas que reescriben los libros del fútbol internacional. En el triunfo agónico ante Egipto por octavos de final del Mundial 026, el capitán de la Selección Argentina quebró una serie de registros históricos que ratifican su vigencia en la élite del deporte.

El partido del astro argentino no había arrancado de la mejor manera tras haber errado un penal que podría haber significado el empate 1 a 1. Sin embargo, después pudo aportar tanto la asistencia para descontar al Cuti Romero, como también el gol para igualar el partido.

De acuerdo a los datos recopilados por Clarín, el astro rosarino no solo estiró su récord goleador absoluto, sino que también alcanzó marcas inéditas en materia de asistencias, goleo consecutivo e impacto en rondas de eliminación directa.

El máximo artillero y la disputa por la Bota de Oro

Con la anotación de este martes, Messi elevó su cuenta personal a 21 goles en la historia de las Copas del Mundo. De esta manera, amplía su ventaja en la cima de la tabla histórica, dejando aún más atrás los 16 tantos del alemán Miroslav Klose. Su principal perseguidor en actividad es el francés Kylian Mbappé, quien acumula 19 conquistas y continúa en competencia.

En lo que respecta a la actual edición del torneo, el capitán albiceleste alcanzó los 8 goles, ubicándose como el único líder en la carrera por la Bota de Oro, superando por la mínima diferencia a Erling Haaland y al propio Mbappé.

Este número tiene un peso histórico especial para el fútbol nacional: al llegar a las 8 conquistas, igualó la marca de Guillermo Stábile, quien se consagró como el máximo anotador en el Mundial de Uruguay 1930. Hasta hoy, esa era la cifra más alta convertida por un jugador argentino en una misma edición.

Asistencias inobjetables y una racha demoledora

En su faceta de armador, Messi alcanzó las 10 asistencias en Mundiales. Este número le permite igualar la marca oficial que la FIFA le reconoce a Pelé —aunque dos de las computadas al brasileño generan debate entre historiadores— y al alemán Fritz Walter, campeón en 1954.

A diferencia de sus predecesores, las 10 asistencias del rosarino son consideradas estadísticas inobjetables.

Por otro lado, la capacidad de liderazgo ofensivo del delantero se tradujo en una seguidilla de conversiones que no registra antecedentes: