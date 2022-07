Rubén D. Sánchez Zalazar, HIJOS Lago Puelo.

LAGO PUELO, CHUBUT

Vemos con preocupación los dichos del diputado Espert, así como la adhesión del ministro de Seguridad de Chubut, Massoni, de “meter bala a los mapuches”. Nos recuerda una ideología del pasado que utilizó el Estado suprimiendo todas las libertades democráticas, atribuciones que mediante el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó, tiró personas desde una avión al mar, abusó de nuestras compañeras, robó bebés y desapareció vecinos que aún hoy no sabemos dónde están por el pacto de silencio que todavía perdura al interior de todas las fuerzas armadas, sus cómplices civiles, eclesiásticos, empresariales.

No podemos conciliar con personas que nos retrotraen a estas oscuras etapas de la historia, sin ánimos de revictimización, sino de mantener la memoria activa, en la búsqueda de la verdad y justicia. No es democrático, no es legal, no es constitucional y es antagónico con los derechos humanos señalar a un grupo étnico para ofrecerles represión mediante violencia.

Desde HIJOS, desde la resiliencia, la resignificación de nuestra identidad, consideramos nuestra responsabilidad ofrecer a las futuras generaciones un relato, una realidad, que merezca ser vivida, una mirada que no sea solo de dolor sino que toma al mismo como la voluntad de nuevas conquistas o defensas de derechos y garantías y que permitan desarrollarnos integralmente, como seres bio-psico-social-afectivo y de la cultura. Vemos la necesidad de reconstruir la identidad dando nuevo sentido a nuestras vivencias con valores socio-colectivos, como la dignidad, diversidad, respeto por el otro.