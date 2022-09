*por Roberto Savasta, DNI 14.251.572

No hay amor en vano, se riega la flor / desde muy temprano.

Después esos años y el daño adquirido / y ese viento fuerte que lo empuja todo / sin ningún retorno, llevando a la nada / mi vuelo de hoy, no daña mi flor/ que hace mucho tiempo/ siempre fue regada.

Late el corazón, suena esa canción, / no hay amor en vano, si aquello que amamos, soberano crece mirando hacia el sol.