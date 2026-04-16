Aston Villa goleó al Bologna en la vuelta de Dibu Martínez y avanzó a semifinales de la Europa League

Aston Villa confirmó su superioridad y avanzó a las semifinales de la Europa League tras golear nuevamente a Bologna y sellar un contundente 7-1 en el resultado global. El conjunto inglés, que ya había ganado 3-1 en Italia, se impuso 4-0 en Birmingham con una actuación arrolladora y enfrentará en la próxima instancia a Nottingham Forest en un cruce entre equipos de la Premier League.

El equipo dirigido por Unai Emery resolvió la serie en un primer tiempo demoledor, en el que Ollie Watkins, Emiliano Buendía y Morgan Rogers marcaron tres goles en apenas 23 minutos.

Emiliano Buendía marcó el segundo para los Villanos. (Photo by Darren Staples / AFP)

Los goles de Aston Villa ante Bologna en la Europa League

Sobre el cierre, Ezri Konsa completó la goleada. Además, Emiliano Dibu Martínez volvió a la titularidad tras superar una molestia física, llevando tranquilidad tanto al club como a la Selección Argentina.

¡¡FÚTBOL TOTAL DE LOS VILLANOS!! Emi Buendía filtró un gran pase y Morgan Rogers asistió a Ollie Watkins para que marque el 1-0 (4-1 global) ante Bologna. ¿Serie liquidada?



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🤯🇦🇷 GOL de EMILIANO BUENDÍA y #AstonVilla le GANA 2-0 al #Bologna.



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¡¡LOS VILLANOS, CON UN PIE EN SEMIFINALES!! Dibu Martínez la comenzó y Morgan Rogers sacó el latigazo de zurda y marcó el 3-0 (6-1 global) ante Bologna.



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En otra de las series, Sporting de Braga dio el golpe como visitante al eliminar a Real Betis con un triunfo 4-2 en el Benito Villamarín. El conjunto español había tomado ventaja 2-0 con goles de Antony y Abde Ezzalzouli, pero la reacción portuguesa fue inmediata.

Víctor Gómez descontó antes del descanso y en el complemento Vítor Carvalho, Ricardo Horta, de penal, y Gorby sellaron una remontada que dejó sin respuesta al equipo andaluz.

Por su parte, Friburgo ratificó su dominio ante el Celta de Vigo y avanzó a semifinales con un global de 6-1. Tras el 3-1 en Alemania, el conjunto germano repitió resultado en España con goles de Igor Matanović y un doblete de Yuito Suzuki.

El descuento de Williot Swedberg solo sirvió para maquillar una serie ampliamente favorable a los alemanes.

Nottingham Forest avanzó a semifinales de la Europa League tras vencer 1-0 al Porto, en un partido marcado por la expulsión temprana de Jan Bednarek.

Con un hombre más, el equipo inglés se puso en ventaja con gol de Morgan Gibbs-White y luego sostuvo el resultado ante la reacción del conjunto portugués.

Mirá el resumen de la goleada del Aston Villa