Para llorar

Abelardo Zilvestein DNI 7.302.983

ROCA

Año 2016. He tenido la suerte de convivir dos semanas en Kiev con el hermoso pueblo ucraniano. Vivir, con el dolor de este trágico momento resulta difícil coordinar adjetivos. Encontré un pueblo educado, donde se respetan las leyes, y me sorprendía el trato amable producto de una larga historia. Solo recordaré, para describir, que resulta imposible desplazarse por la ciudad, porque los carteles indicativos eran jeroglíficos para quien escribe, que desconoce su idioma. La única solución era desplazarnos utilizando el subterráneo por túneles construidos a no menos de cien metros de profundidad, (donde vemos hoy en los noticieros de la televisión, a sus ciudadanos protegidos de los bombardeos).

Corría el año 1932. Stalin en el poder de la Unión Soviética pretendió la colectivización de la tierra. La inmediata respuesta negativa de los agricultores, produjo el holocausto de más de un millón y medio de ucranianos. Recorriendo la hermosa ciudad de Kiev, en los parques que acompañan al río Dniéper, encontramos un museo que guarda la memoria del holocausto. Su recorrido muestra montículos de granos de trigo y filmaciones que reflejan a un pueblo hambriento, condenado a la muerte. Era imposible frenar el llanto. El nombre del museo: Holodomor (Muertos de hambre). Se puede obtener mayor información por internet.

Hoy, pienso con mucho dolor en este nuevo capítulo, comandado por quienes dicen ser defensores del socialismo, que está repitiendo la historia. Y para lograr sus intereses, destruyen ciudades, desolación y muertes. De joven creí que el camino para mejorar la sociedad, era el socialismo… pero los años me obligaron a entender que los seres humanos tenemos un bien supremo: la vida. Y en tales condiciones, no puedo aceptar que ciertos países que se dicen “socialistas”, ponen como objetivos fundamentales, circunstancias políticas o económicas que la obvian, destruyendo ciudades y matando seres humanos.