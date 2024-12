Peregrinar por atención con una ART

Elcira Rojas DNI 22.731.340

Zapala

Hace 6 meses que me encuentro con un tratamiento de la voz, soy docente de Nivel Inicial. Ha sido un constante peregrinar, llevando todo esto a frustración, a un desgaste y cansancio psicológico que deriva también en lo físico.

Al comienzo, en mayo, se hace la denuncia a ART Horizonte, que es la que tenemos ahora los empleados públicos, por enfermedad profesional. Fue una falta de respeto y abandono desde el día uno. Me atendía un médico otorrinolaringólogo por teléfono, el Dr. Quintana, quien me trató como si fuera una niña, retándome.

Hice 8 sesiones de fonoaudiología a través de videollamada con una fono de la Plata creo que era, luego, el 28/06/24 me derivan a una otorrinolaringóloga a la ciudad de Neuquén, prestadora de ellos, me da reposo de voz por 30 días y 10 sesiones de foniatría. El 12 de julio por la mañana recibo un llamado del Dr. Quintana comunicándome el alta, le contesto y comento que la otorrino que ellos me habían derivado me dio reposo laboral por 30 días, y más sesiones de fonoaudiología. Me contesta que “él no estaba informado y que si quería seguir de licencia, que me pague mi obra social.”

Para esto, mi voz fue empeorando, a punto de no salir ni siquiera a comprar porque mi tono de voz era bajo. Mi médico particular no estuvo de acuerdo con el alta y continué el tratamiento de manera particular, yendo y viniendo. Pagué cada sesión semanal de 30 minutos, en ese entonces, $20 mil. Los estudios, $50 mil, y está ART, no se hizo cargo de mi, solicite el reingreso y me lo rechazó.

Luego, voy a ver un abogado e intimamos para tener el tratamiento. Sin respuestas.

En octubre comienzo un buen tratamiento en la ciudad de Neuquén con una excelente fonoaudióloga (acá en Zapala no tenemos) a través de mi obra social, que me pagaba pasajes, pudiendo yo elegir empresa y horario. Como los días eran consecutivos, tenía el hotel para quedarme y al día siguiente volver a casa.

El 09/12/24 me escribe una empleada de ART Horizonte para informarme turnos en Neuquén para mi tratamiento, a raíz de la denuncia que hacía mi abogado, solicité que se respete el tratamiento que venía haciendo. Comencé la semana pasada, el 09/12/24, mi turno es a las 11 y el pasaje de colectivo para salir de Zapala a Neuquén es a las 03:40, al consultarles si no existía la posibilidad de cambiar horario, me dijeron que para eso me pagaban viáticos ($10 mil) Consulté si hoy podía quedarme en un hotel, ya que estaría regresando a Zapala a las 16:30 y tengo que volver a viajar mañana 03:40. Nuevamente me dijeron que no. También dijeron por Whatsapp que si no acepto las condiciones, se interpreta como que yo rechazo el tratamiento.

Lamentablemente somos muchos/as con distintas patologías que sentimos y pasamos lo mismo con esta ART. Espero que esto sirva para mejorar y si no sirve, cámbiela gobernador.

Muchos meses aguanté de todo, hoy invito a través de esta carta que cuentes tu experiencia para que se den cuenta que esta ART no sirve.