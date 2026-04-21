Inflación de abril 2026: señales de desaceleración en alimentos moderan el índice, pero la núcleo sigue alta

Luego del cimbronazo que generó el dato de inflación de marzo, las primeras mediciones de abril avalan la proyección del gobierno de un marcado descenso en el ritmo de aumento del costo de vida.

Abril 2026 perfila una baja inflacionaria con desafíos estructurales

Si bien todavía se espera un arrastre del incremento de los combustibles, el rubro alimentos jugaría como contrapeso, dado que en el arranque del mes los precios tuvieron leves variaciones e incluso algunas mediciones detectaron caídas en la carne.

El reciente informe de la consultora EcoGo, con corte al 13 de abril, reveló un alza en los precios de los alimentos para consumir en el hogar del 0,3%, con lo cual se proyecta un incremento del 1,8% para el mes. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,5%), la inflación del rubro alimentos es del 1,7%.

EcoGo indicó que, con todas las categorías relevadas, la inflación general se estima en torno al 2,3% mensual para el cuarto mes del año, lo que representaría una caída de 1 punto porcentual con respecto al 3,4% de marzo.

“Abril continúa marcado por la desaceleración en Alimentos, lo que ayuda a compensar la inercia que arrastran otros rubros. Más allá del congelamiento de combustibles, aún persiste el arrastre estadístico del 8% heredado de marzo, sumado a la presión estacional que todavía exhibe la indumentaria por el cambio de temporada”, explicó la consultora.

Por su parte, LCG mostró una deflación en los valores de los alimentos de 0,4% en la primera semana y un alza del 0,5% en la siguiente, con lo cual el promedio de las cuatro últimas semanas solo para alimentos se desaceleró al 1,2%.

LCG alertó que la inflación “core” (núcleo) se mantiene en rangos elevados, “lo cual muestra que el proceso de desinflación está siendo más complejo de lo que el gobierno esperaba”.

Por su parte, CREEBA (Centro de Estudios que trabaja en la provincia de Buenos Aires) dio cuenta de una suba del 1,1% en los alimentos en la segunda semana de abril, con un acumulado del 1,3%.

A su vez, la consultora CyT (de María Castiglione y Camilo Tiscornia) dio cuenta de una visión concordante con las anteriores y sitúa a la inflación del mes en curso entre el 2 y el 2,5%.

Para Econviews, la segunda semana del mes mostró un alza de la canasta de alimentos del 0,2%, con una suba del 0,8% en verdulerías y baja del 0,7% en carnes. En esta evaluación, el acumulado de cuatro semanas descendió a 1.6%.

Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravigna, de Equilibria, reveló que la firma trabaja con una proyección inflacionaria del 2,5% para el mes en curso.

La dinámica coincidente de estas evaluaciones preliminares permite suponer que finalmente la inflación de abril mostrará la desaceleración que anunció el gobierno tras el informe de marzo.

A diferencia del mes que pasó, abril es un mes con menor impacto estacional, sin indicadores disruptivos como, por ejemplo, el inicio de las clases. Asimismo, el precio de la carne se estabilizó e incluso se marcan bajas en algunos cortes, lo cual también le quita presión al índice.

Este escenario tiene una amenaza muy concreta que es el precio del petróleo, aunque en el caso de Argentina las productoras y las refinadoras se comprometieron a mantener sin cambios el valor de los combustibles al menos hasta fin de este mes.

El argumento del Gobierno acerca de que la inflación de marzo fue producto de rubros puntuales, como la educación o la carne, derivó en críticas de economistas que cuestionan el modelo. Este grupo utilizó esta justificación para recordarle al Gobierno que su teoría sobre la inflación se restringe solo a un “fenómeno monetario” y que en ningún análisis previo al inicio del mandato de Milei se realizaban este tipo de “desagregados” de rubros con impacto estacional.

Otro aspecto que mantiene los precios a raya es la persistente pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En su último informe, el INDEC reveló que al cierre del primer trimestre las remuneraciones privadas formales tuvieron un incremento interanual a febrero de 27,6%, contra una inflación de 33,1%.

La situación se agudiza cuando se observa el primer bimestre de 2026 (últimos datos disponibles), ya que los salarios subieron 3,7% contra un aumento del costo de vida de 5,9%.

En principio, el Gobierno tenía la intención de mantener frenados los aumentos salariales a no más de un promedio del 1% mensual, pero la dinámica inflacionaria lo obligó a levantar parcialmente esa ancla y varios gremios pudieron romper esa pauta.

Corresponsalía Buenos Aires