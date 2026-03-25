Politización de la Justicia

Diego Javier Mitchell

DNI 17.286.988

Olivos, Buenos Aires

A raíz de las expresiones del integrante de la Corte Ricardo Lorenzetti en General Roca.

1) Por eso se quiere hacer el traspaso de la justicia laboral nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, a sabiendas, que allí suele tener mayor incidencia en la legislatura de la Ciudad la derecha.

2) Por eso se quiere ir al sistema acusatorio, si los fiscales no persiguen la imputación, la causa se cierra, obligando a fin de evitarlo, obtener un abogado para constituirse como querellante, algo que las clases pobres no pueden.

3) El poder judicial de la ciudad de buenos aires esta totalmente tomado por el PRO, incluyendo especialmente el Ministerio Público Fiscal, por eso han designado a Mahiques como Ministro de Justicia, para que “alinee” la próxima tropa de 200 jueces a ser nombrados. Algo que ya hizo en las fiscalías de la ciudad.

