Patricia Bullrich habló de la última reunión de Gabinete: “Milei tiene una emocionalidad importante”

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este martes a la tensa reunión de Gabinete encabezada el viernes pasado por el presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario “tiene una emocionalidad importante”, al tiempo que evitó profundizar sobre lo ocurrido puertas adentro de la Casa Rosada.

Tras el cruce en Casa Rosada, Patricia Bullrich evitó polemizar con Javier Milei

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el ingreso a Jonagro, donde participará como una de las expositoras. Allí, la legisladora fue consultada por las versiones periodísticas que reconstruyeron el fuerte cruce ocurrido durante el último encuentro de Gabinete, en medio de la polémica por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El presidente tiene una emocionalidad importante y no definiría como un grito lo que hizo el otro día”, sostuvo Bullrich frente a la prensa. Con esa frase, la exministra de Seguridad no negó el episodio y remarcó que no hablará sobre las discusiones internas del Ejecutivo. “Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, porque son solo para el Gabinete y tienen la intimidad de las cosas que ahí se discuten”, agregó.

Según trascendió de fuentes presentes en la reunión del viernes, el encuentro se apartó de la dinámica habitual de seguimiento de gestión. Durante cerca de 30 minutos, Milei encabezó un discurso centrado en defender a Adorni frente a los cuestionamientos por su patrimonio y apuntó contra el periodismo, al que responsabilizó por el escándalo.

Tras la exposición presidencial, Bullrich habría intentado abrir un debate sobre la demora en la presentación de documentación vinculada al patrimonio del funcionario. Sin embargo, siempre de acuerdo a las reconstrucciones periodísticas, Milei saludó a los presentes y abandonó el salón sin habilitar una instancia de intercambio.

En ese contexto, y delante del resto de los ministros, Adorni respondió a los cuestionamientos de la senadora con una frase tajante: “Ya escucharon al presidente, fue muy claro. Al que le guste, bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”.