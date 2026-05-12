Rosario Central y Racing se enfrentan por cuartos de final: hora, TV y formaciones

Este miércoles a las 18:45, en el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Racing en un duelo que promete. Lo transmite ESPN Premium y el árbitro será Darío Herrera.

El Canalla viene de eliminar a Independiente mientras que la Academia dejó afuera a Estudiantes que había terminado como el mejor de la Zona A.

En una buena campaña, como las que hizo en los últimos campeonatos, Central ya venció a Racing en este torneo. Fue en la segunda fecha, por 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda. Como el domingo ante el Rojo, Ángel Di María se lució con un golazo.

El equipo de Gustavo Costas se metió por la ventana en octavos de final al ocupar el último cupo del grupo. Llegó al duelo con el Pincha con 7 partidos sin ganar pero dio el golpe en La Plata y volvió a creer. Del otro lado, los dirigidos por Jorge Almirón ganaron 6 de los últimos 7.

El Canalla podría repetir formación mientras que en la Academia se meterá como titular Bruno Zuculini después de la rotura de ligamentos de Alan Forneris. Marcos Rojo seguiría en el once inicial.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Enzo Giménez, Guillermo Fernández; Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas, Adrián Fernández; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Gigante de Arroyito

Hora: 18:45

TV: ESPN Premium