Primer derrape

Alberdi consideraba necesario reconocer a los verdaderos motores del progreso que eran los hombres de empresa.

Los responsables de impulsar la producción y generar el bienestar de las personas. (Aclaración si no hay personas no hay empresas). Alberdi señalaba las dos características del buen empresario desde el punto de vista social.

En primer lugar, destacaba que debían actuar con independencia de injerencias políticas, no participar de entramados corruptos: “El tráfico o comercio de concesiones ha venido a ser un escollo para los empresarios de capacidad y buena fe, y una vergüenza para las administraciones de mérica.

En segundo lugar el buen empresario hace coincidir sus intereses con los habitantes de la sociedad en la que opera. Logrando beneficios particulares, aumentando la producción, incrementando los salarios y abaratando el precio de los productos consumidos. Indudablemente Alberdi era un hombre de pensamiento puro, “como un santo”, porque esto que dice o pregona Alberdi (Que los empresarios son buenos, la minoría de ellos lo será pero no todos).

Ya existían empresas en el año 1859 y la realidad no era como la pinta Alberdi como tampoco esa realidad es la actual. Recordemos que en el año 1859 la mayoría de la gente se moría de hambre. En la actualidad no hace falta decir nada, porque todos la conocemos.

Milei fundamenta su teoría en dos mentiras o falacias. La de Alberdi (que todos los empresario son buenos), no era así en el año 1859 ni tampoco lo es en la actualidad. Milei seguramente cree que todos los empresarios son buenos, incluidos los más grandes. Si no como se entiende que haya dejado que el merado regule todos los precios.

El mercado no regula nada, el capital no tiene ninguna moral, por otra parte no tiene porqué tenerla (la moral) ya que la función del empresario es ganar dinero “todo la más que se pueda”.

Aquí está la función que debe tener el estado como ente regulador (regulación que debe ser inteligente y servir para equilibrar la balanza como contrapeso del lado del ciudadano).Porque repito si no existiera ese contrapeso del lado el ciudadano el capital se los deglutiria (a los ciudadanos).

Moraleja si es que cabe la palabra es imposible sacar la presencia del estado, por otra parte esto no ocurre en país del mundo, seguramente si Milei conoce alguno ha de estar en otra galaxia.

Conclusiones tanto Alberdi como Milei, ambos dos están viviendo junto con Alicia en el país de las maravillas.

Hugo Ricardo Rucci

DNI 7.578.577

Roca