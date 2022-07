San Martín de los Andes: subir al cerro Chapelco

* por Rodolfo Schroeder, DNI 13.323.173

El 22 de julio subí en mi vehículo al Cerro Chapelco tomando la Ruta 40 y la ruta provincial 19 que te lleva hasta la base del centro de ski.

La ruta 40 con algunos pozos (bravos)… al llegar a la ruta 19, ya empezás a desconfiar. Me pongo en el lugar de un turista que no conoce dicho camino y creo que es corajudo, se manda suponiendo que a medida que sube, el camino mejorará….y encontrará un lugar cómodo para estacionar…

Seguí subiendo, mucho pozo uno al lado del otro y algunos que te llaman la atención.

Mientras maneja, uno se va preguntando a medida que va llegando: ¿por qué no está asfaltada esta ruta tan esencial?

Acercándome, ya se divisan varios vehículos estacionados a la vera de la ruta, y así y todo faltan 3 .000 mts para llegar.

Al llegar al estacionamiento, en una fracción de segundos cree estar en un centro de ski de Ucrania.

Habiendo tanta riqueza petrolífera, ¿por qué no está asfaltado todo el sector del estacionamiento y hasta inclusive el acceso al sector clubes, anexando al sector de la confitería de la comunidad mapuche… que si sacan esos bardones, se haría un estacionamiento más amplio.

En definitiva faltaron varias cosas: sentido común por el lado de verificar con tiempo el estado de ambos caminos (de subida y bajada), y ensanchamiento y asfaltado de todo el espacio del estacionamiento.