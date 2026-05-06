En la previa de la gira por EE.UU., duro artículo de The Economist sobre Milei: «está en serios problemas»

La revista británica The Economist publicó ayer un duro análisis sobre el gobierno de Javier Milei, al afirmar que el presidente argentino “está en serios problemas” por la combinación de escándalos de corrupción, caída de su imagen y una economía que no logra consolidar la recuperación.

El informe cobra relevancia, ya que se produce en medio de una nueva gira presidencial por los Estados Unidos, donde brindará una serie de conferencias y realizará una serie de actividades centradas en fortalecer vínculos con empresarios e inversores, en el marco de una estrategia orientada a atraer capitales y consolidar su posicionamiento internacional. Se trata de su viaje número 16 al país norteamericano.

El medio internacional señaló que la aprobación de Milei ronda el 30%, su nivel más bajo desde que asumió en diciembre de 2023. Aunque destacó que el oficialismo logró avances legislativos tras las elecciones de medio término, advirtió que el escenario se deterioró por dos factores centrales: las investigaciones judiciales que afectan a su entorno y el desempeño económico.

Entre los casos mencionados figura el de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el mandatario y luego desplomada, con pérdidas estimadas en unos 250 millones de dólares. Pero sobre todo destaca la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vinculada a viajes, uso de un jet privado y la compra de un departamento. Según el artículo, este último caso generó mayor malestar social, reflejado en las encuestas.

En ese contexto, The Economist también cuestionó los ataques de Milei a la prensa y las restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada, así como su defensa pública de Adorni, pese a los avances de la causa judicial que lo comprometen cada vez más.

No obstante, el principal foco del análisis del medio británico es la economía. El medio sostiene que «los argentinos podrían tolerar los escándalos si hubiera crecimiento» económico, pero advierte que no es el caso. Si bien la inflación mensual llegó a bajar al 1,5%, luego retomó una tendencia ascendente y alcanzó el 3,4% en marzo, con un 33% interanual.

Además, el PBI cayó 2,6% en febrero respecto de enero, la mayor baja desde 2023, con retrocesos en la industria manufacturera y el comercio minorista. Esta contracción afecta la recaudación y pone en riesgo el superávit fiscal.

El artículo también apunta a la estrategia económica del Gobierno: la apertura comercial expone a la industria local a la competencia externa, mientras que las altas tasas de interés y un peso fuerte afectan a sectores como la construcción y la producción. Según el medio, estas políticas han contribuido a la pérdida de empleos y al deterioro de los salarios, hoy entre las principales preocupaciones sociales.

Si bien reconoce perspectivas de crecimiento cercanas al 3% impulsadas por sectores como el petróleo, el gas y la minería, advierte que generan poco empleo y no compensan la caída en sectores más intensivos en mano de obra.

Finalmente, The Economist advierte sobre el impacto político y financiero de cara a las elecciones de 2027. Aunque la oposición aún no capitaliza la caída del oficialismo, una persistente baja en la imagen de Milei podría generar desconfianza en los mercados y agravar la inestabilidad. En este contexto, concluye que el Presidente necesita mostrar resultados concretos en inflación, crecimiento y empleo, ya que “no tiene tiempo que perder”.