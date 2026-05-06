La oposición evalúa promover una interpelación a Manuel Adorni en el Congreso y sigue de cerca la investigación judicial

El Congreso sigue de cerca todo lo que acontece en torno a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta semana el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene el funcionario en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo. Entre los bloques de la oposición en Diputados evalúan promover una interpelación.

El 29 de abril el exvocero concurrió al Congreso y brindó un informe de gestión.

La estrategia de la oposición en torno a Manuel Adorni

“El centro no se mueve todavía, en referencia a los bloques del PRO, la UCR y los que responden a algunos gobernadores, pero hay conversaciones para llevar adelante una sesión con emplazamientos cruzados”, dijo un diputado citado por Infobae.

Para llegar a la sesión se requiere 129 legisladores. El medio de Buenos Aires indicó que con ese fin se están «recolectando» proyectos que el oficialismo se niega a debatir. “La idea es tratar de ponernos de acuerdo e ir a una sesión en donde se voten los emplazamientos y poder avanzar en las comisiones”, señaló.

Para otro diputado es mejor avanzar con la moción de censura. “Ya tuvimos 125 diputados para citarlo, hay que ver si logramos pescar a alguno disgustado de los bloques del medio”, dijo.

En el caso del peronismo, la idea que cobra más fuerza es impulsar la interpelación.

Declaró el contratista que hice refacciones en la casa de Adorni

Matías Tabar, el contratista que hizo las refacciones en la casa que tiene el funcionario en el country sostuvo que recibió 245.000 dólares en efectivo. Es socio del grupo Alta Arquitectura.

Fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.

Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los US$ 120.000 que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.

Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Con Noticias Argentinas e Infobae