Sin respuestas del PAMI. Me pisotean

Pedro Vicente Pincheira, DNI 92.447.998

CIPOLLETTI

Deseo por este medio hacer conocer mi gran sufrimiento, causado por mi obra social, PAMI. No sólo no cumple con sus obligaciones, sino que pisotea las leyes que nos amparan. Cometen uso y abuso de poder, me discriminan deciden por mi salud sin consultar y me pisotean.

Soy jubilado, sufro de hipoacusia, ya prácticamente no escucho a los demás cuando me hablan ni tampoco el sonido del ambiente.

Hace más de tres años solicité audífonos a la obra social, los cuales jamás llegaron. Pasé toda la pandemia sin este valioso recurso.

Ahora, recién el 3 de mayo me citaron para realizar la prueba de audífono en General Roca. Ya llevamos casi todo el mes de julio y todavía no me llegan.

Le solicito a la fiscalía de General Roca o a quien corresponda que actúe en consecuencia. Siempre creí en el sistema de Justicia y he sido aliado de su accionar.

Ya tengo 69 años cumplidos y creo que me corresponde por las leyes nacionales y provinciales que mi obra social cumpla con el contrato social que tiene en vigor.

Ya he esperado por más de ocho años una repuesta, primero de la provincia y ahora de PAMI. Esto, más que maltrato, ya parece un delito federal.