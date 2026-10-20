Christa Pike: las dudas sobre si Tennessee intentará un segundo intento de ejecución y el planteo de los abogados

Christa Pike, quien sobrevivió al intento de Tennessee de ejecutarla mediante inyección letal, fue trasladada de regreso a prisión luego de recibir el alta médica días atrás. ¿Podría volver a enfrentar la condena a muerte?

La mujer está en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, la cárcel donde está recluida hace 30 años por el asesinato de Colleen Slemmer.

Christa Pike, ¿podría haber un segundo intento de ejecución?

“El estado no ha hecho ninguna promesa de que la Sra. Pike no vaya a ser ejecutada en el futuro”, dijo el abogado de Pike, Luke Ihnen, expresó ante un tribunal hace más de una semana, consignó CNN.

La cadena norteamericana sostuvo que según expertos las circunstancias excepcionales del caso de Pike podrían dar a sus abogados argumentos jurídicos sólidos para intentar impedir una segunda ejecución. Uno de ellos es que un nuevo intento violaría las protecciones constitucionales contra el doble enjuiciamiento y los castigos crueles e inusuales.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital: las dudas

Pike había estado hospitalizada desde que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital mientras el estado intentaba ejecutarla el 30 de septiembre por la muerte de su compañera de clase Colleen Slemmer, quien fue golpeada y apuñalada en 1995. En un momento dado, estuvo conectada a un respirador y sus abogados no esperaban que sobreviviera. Sin embargo, dijeron que Pike despertó y comenzó a hablar y a caminar con ayuda.

El gobernador republicano saliente, Bill Lee, ha suspendido las ejecuciones en Tennessee y ha ordenado una revisión externa del fallido intento de ejecución de Pike.

“Determinar si sería legal que el estado de Tennessee intentara ejecutarla de nuevo es una cuestión compleja que requerirá mucho tiempo, atención y análisis por parte de su equipo de defensa, el equipo de la fiscalía, el gobierno estatal de Tennessee y múltiples tribunales estatales y federales”, dijo Stephen Johnson, abogado penalista de Tennessee y presidente electo de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

Según Johnson, consignado por AP, sus abogados seguramente analizarán las consecuencias médicas y psiquiátricas de haber recibido dos dosis del fármaco para la inyección letal y de haber estado conectada a un respirador durante varios días para determinar si «ahora es legalmente competente para ser ejecutada». Esto probablemente incluirá evaluaciones neuropsicológicas y psiquiátricas forenses, y posiblemente otras pruebas médicas. Posteriormente, «sin duda habrá un litigio importante» sobre estos asuntos, que puede durar años, añadió.