Sobre el futuro de las represas

Juan Carlos Malgesini DNI 4.673.429

San Antonio Este

El pasado 29 de abril, este diario publicó la carta “El futuro de las represas” de integrantes de “Confluencia Republicana”, que demuestra su real preocupación ante la eminente situación de las represas, que pueden ser pasto de los buitres como el inglés Lewis. Para cuando comenzó la construcción de El Chocón, todos los argentinos que poseíamos corriente eléctrica pagábamos un canon en las boletas de la luz “para la construcción del Chocón”.

En plena obra de la represa, recuerdo cuando De Nevares (obispo de Neuquén) caminaba junto a los obreros (unos tres mil) por Ruta 22 luchando por mejoras de todo tipo. Luego trabajé en la represa de Piedra del Águila. Sé de que tratamos -con dolor lo digo- porque hemos pagado las represas sin quejarnos ni exigir renta alguna (en otros países los que ponen dinero luego deben ser beneficiados). Aquí los únicos beneficiados son las autoridades que alegremente han hecho negocios -tal vez turbios- con empresas extranjeras que son las que explotan nuestros recursos hidroeléctricos y nosotros, como pavos en gallinero.

Seguiremos así porque los que manejan nuestro futuro desde la política, como los Macri, no dan puntada sin hilo en beneficio propio. Nuevos contratos leoninos y créditos del FMI que volvemos a pagar los de a pie. Por eso me permito opinar que están dejando pasar los tiempos en que se debería llamar a la opinión pública sobre quiénes y cómo se explota lo nuestro en manos ajenas. Que nuestros profesionales trabajen para el país en nuestras represas, pero para ello tenemos que votar a gente con experiencia y no petrimetres que no han ni ensuciado sus manos en el trabajo, ni se han quemado las pestañas estudiando.