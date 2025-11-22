Terminemos con la grieta de una vez

Hugo Modesto Izurdiaga

BUENOS AIRES

La democracia requiere unidad y un diálogo razonable e inteligente entre todo el arco político. El pasado jueves 30 de octubre, Javier Milei se reunió en Casa Rosada con 20 mandatarios provinciales con el fin de tratar el presupuesto 2026 y la reforma laboral, tributaria y penal. Llama poderosamente la atención que, por discrepancias políticas, no fueron invitados 4 gobernadores pertenecientes al peronismo. La República Argentina necesita que sus dirigentes, más allá de sus diferencias, permanezcan unidos y en armonía. No parece correcto que gobernantes de la oposición no participaran de la reunión. Si el propósito principal es conseguir que nuestra nación sea próspera, no se debe dejar a un lado y fuera de la conversación política a los que piensan diferente.

Si bien los peronistas no concuerdan con los planes que lleva a cabo el presidente, se los debería invitar a participar y dialogar. “La unión hace la fuerza y la discordia debilita”. Llegó la hora de trabajar juntos. “O nos unimos todos para sacar al país adelante o nos hundimos en el fracaso”.

