Ucrania pelea hasta el último hombre

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Desde el 13/01/22 el presidente de Rusia comienza a desplegar tanques y tropas de infantería en cercanía con la frontera de Ucrania alegando que se trataba solamente de ejercicios de instrucción militar y que no existía ninguna otra intención, insistiendo con esta versión de manera convincente al punto de que los ciudadanos ucranianos creyeron en ella, por eso el 24/02/22 cuando las fuerzas rusas comienzan la invasión a Ucrania sorprendió al pueblo agredido y al mundo todo desarrollando una guerra que hoy 14/03/22 lleva 18 días.

Los hechos me han demostrado que mi creencia de que la verdad era la primera víctima de la guerra no es cierta. A esta altura de la conflagración concluyo que las primeras víctimas de esta guerra es el pueblo de Ucrania, que ha llegado hasta este punto del combate con sustento en la valentía sin límite de su gente, que repite una y otra vez que van a ganar la contienda con una convicción que no admite argumento que la contradiga.

Esto podría ser así solamente en la medida en que EE. UU. y los países europeos redoblen la ayuda, particularmente con aviones que aseguren el cielo abierto ante la ausencia de defensas aéreas que vayan emparejando la desleal diferencia de fuerzas que existe a favor de Rusia.

Como dijo el representante de la UE Josep Borrell, es necesario poner en un pie de igualdad al agredido y al agresor y si eso no se logra la nación ucraniana podrá desaparecer del mapa de las naciones.