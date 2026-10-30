YPF presentó su solicitud para ingresar al RIGI con una inversión de US$8.729 millones en Vaca Muerta. Foto: gentileza.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, en Vaca Muerta, que prevé una inversión estimada de US$8.729 millones durante su desarrollo.

La iniciativa comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, ubicadas en el sector norte de la formación no convencional. YPF tiene el 65% de participación y está a cargo de la operación, mientras que Vista Energy Argentina S.A.U. posee el 35% restante.

El proyecto apunta al desarrollo de petróleo no convencional, con producción asociada de gas natural. Según las estimaciones de la compañía, entre 2033 y 2040 podría alcanzar una producción de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo diarios y 3 millones de metros cúbicos de gas por día.

Bajo del Toro: 440 pozos y exportaciones por US$25.000 millones

El plan de desarrollo contempla la perforación de 440 pozos a lo largo de la vida del proyecto. Además, YPF estima que la iniciativa generará exportaciones por aproximadamente US$25.000 millones entre 2027 y 2055.

Para alcanzar esos objetivos, será necesario desarrollar infraestructura destinada al tratamiento y la evacuación de petróleo y gas. La compañía considera que estas obras permitirán poner en valor una de las zonas con mayor potencial productivo de Vaca Muerta.

Cuántos puestos de trabajo generará el proyecto

De acuerdo con las proyecciones difundidas por YPF, Bajo del Toro podría generar alrededor de 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar la producción no convencional, impulsar las exportaciones energéticas y fortalecer la actividad de la cadena de proveedores vinculada con la industria hidrocarburífera.