Una herencia de tradición vigente en la Norpatagonia

Entre payadas y payadores, jinetes y jineteadas, Héctor Delfín Frades y Juan Octavio Molina, los amigos de Coco Payote continúan su obra. El gran folklorista payador, animador, locutor, Profesor de Danzas Folklóricas argentinas egresado de la Escuela Nacional de Danzas, amante de las tradiciones, don Pedro Luis Payote, partió a otra vida el 14 de abril de 2006.

Felizmente, la permanencia de su obra se halla a buen resguardo en manos de los gauchos Héctor y Juan, acompañados de otras personas, llevan adelante el programa “Herencia de tradición”, que, como su nombre lo indica, es fiel continuador de la obra de Coco. En abril pasado, el programa cumplió veinte años ininterrumpidos: por eso los homenajeamos nuevamente. Héctor y Juan contaron cómo conocieron a Payote.

Héctor lo conoció cuando vino a Cipolletti en la década del ‘70, ya que era pariente de los Durán, recordados tamberos del Neuquén. Por su parte, Juan lo conoció en 1995 porque formó una agrupación gauchesca llamada “Estampa Sureña” con Hugo Eduardo Jara y Luis Alberto Moyano.

Estando Coco muy enfermo, convocó a Héctor y a Juan para hacerles un pedido. “Quiero que continúen con el programa. Lo hacen muy bien”. Ambos estaban a cargo de la suplencia de Coco para que su programa “De nuestro folklore” siguiera estando en el aire durante su recuperación. Cuando Coco falleció en el hospital de Cipolletti, los amigos lo escoltaron a caballo en su último viaje. Héctor Delfín Frades es un recitador gauchesco, nació en Allen el 25 de marzo de 1947, hijo de Delfín León Frades, descendiente de españoles, y de Ema Rosa Montecino, nacida en Chos Malal.

Su abuelo paterno era uno de los encargados de encender las luces de las calles en Neuquén. Quiso el destino que, años más tarde, Aldo, hermano de Héctor, fuera jefe del alumbrado público de esta capital. Héctor hizo sus estudios primarios en la Escuela Nº 101 de Colonia Valentina.

Tanto él como su padre trabajaron en Relmú, Cooperativa Vitivinícola del Limay. Fueron lecheros, tanto trabajando en el tambo como comprando leche a los tamberos: a Cubitto, a Vázquez, a Villar, el padre de Ricardo, reconocido político neuquino. Delfín, además, era chofer de la municipalidad: conducía la camioneta justicialista, camioneta que el gobierno proveía a los municipios, usada como coche fúnebre de los más humildes, ya que la carroza fúnebre era para los de condición social más acomodada. Héctor es un hombre gaucho: siempre tuvo relación en las peñas como Pehuén Mapu de Valentina, entre otras.

Juan Octavio Molina nació en Ayacucho el 5 de septiembre de 1950, hijo de José Raimundo Molina, español “mezcla con árabe” nos dijo cuándo lo entrevistamos hace años, y de María Rosa Benítez. Su papá era resero: llevaba hacienda en arreos al Mercado Central.

Estudió en la Escuela Nº 18 del Paraje El Solcito de Tandil. Juan se crio con su tío Vicente Molina. De joven, Juan realizó muchos viajes, siempre trabajando en el campo o en el transporte. Su viaje más lejano lo condujo a Tierra del Fuego.

Llegó a nuestra ciudad en 1987 y comenzó a trabajar en la empresa de transporte Gonzomar, antiguos colectivos que circulaban por la ciudad.

A pesar del pedido de Coco de que continuaran con el programa radial, a su muerte su familia pidió que lo terminaran. Así procedieron Héctor y Juan. Las palabras pronunciadas por este último en la última emisión del programa fueron muy elocuentes:

“Querida audiencia, o mejor dicho familia gaucha de LU5, quien les habla, Juan Molina, tiene el deber, con un profundo dolor, de comunicar la despedida de nuestro amigo Coco Payote, quien ha fallecido el día viernes 14 de abril, debido a un problema de salud que venía padeciendo. Hemos perdido a un defensor de la tradición, un gran baluarte de los escenarios y de los campos de destrezas y jineteadas, apoyando siempre las fiestas tradicionales. Con este programa damos fin definitivamente a un ciclo de treinta y un años de convocar y dar participación a toda la gente. Desde este espacio queremos dar las gracias a los directivos de LU5 y a todos los componentes de este programa, a todos los centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas, grupos de danzas, a todos los músicos y payadores que estuvieron siempre acompañando a Coco Pedro Luis Payote. Tu trayectoria estará siempre recordada y reconocida en cada fiesta criolla por quienes te queremos. Hasta la vuelta paisano”.

Sin embargo, el programa se rebautizó como Herencia de Tradición y continúa luego de veinte años. Los herederos de la tradición gauchesca de don Coco, Héctor y Juan, desde muy temprano, cada fin de semana, continúan entre payadas y payadores, jinetes y jineteadas, su desinteresada labor en defensa de las tradiciones.