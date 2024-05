Una plaza sí, otra no…

Leopoldo Herrera.

General Roca

El otro día, funcionarios del municipio pasaron por la esquina de Rawson y Resistencia, en Barrio Los Olmos, y exigieron desmantelar un aro de básquet ubicado en la vereda, porque constituía un riesgo que los chicos jugaran en la calle, donde transitan autos. Es correcta la medida.

Sin embargo, eso hace reflexionar de por qué el Municipio no ha construido en estos años en la Plaza de la Amistad un playón deportivo, en un sector tan poblado de la ciudad, a pasos de una escuela y donde decenas de chicos que juegan cada día no cuentan con un sitio para prácticar deporte al aire libre. De las dos manzanas de espacio verde, sólo una está mantenida, la otra es un baldío, que no es un riesgo gracias al esfuerzo de los vecinos. Lo mismo ocurre en la plaza René Favaloro, a pocas cuadras de allí. El Municipio debiera corregir esa situación.