Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534.

BUENOS AIRES

El frustrado intento de homenajear a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA vuelve a exponer la doble vara con la que se mira nuestra historia reciente.

Mientras ciertos sectores pretenden reivindicar su figura, vale recordar que sus hijas demandaron al Estado por daños y perjuicios y, al lograr fallos favorables, percibieron cuantiosas indemnizaciones. Por el contrario, las familias de los civiles, policías y soldados conscriptos que padecieron toda clase de tropelías —secuestros, robos, atentados y asesinatos— por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que Santucho comandó, no recibieron reparación alguna: sus reclamos fueron archivados.

En cambio, en países como España las autoridades directamente rechazan otorgar compensaciones económicas a parientes de integrantes de grupos terroristas (tal el caso de ETA), amparándose en el principio de que los fondos públicos no deben destinarse a miembros de organizaciones violentas. En la Argentina ocurre exactamente lo opuesto: el dinero de los contribuyentes se utiliza para indemnizar a los familiares de los que eligieron la vía armada, al tiempo que se deja en el desamparo a los damnificados por sus ataques.

Resulta injusto y reprobable que leyes y sentencias hayan amparado económicamente a quienes empuñaron las armas contra la democracia, dejando en el olvido y en la indiferencia a las víctimas inocentes de la guerrilla.