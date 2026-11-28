Para quienes buscan incorporar naturaleza a sus hogares sin recurrir a las tradicionales macetas, las tillandsias, también conocidas como plantas de aire, son una alternativa original que permite transformar cualquier ambiente.

Pertenecen a la familia de las bromeliáceas y existen más de 600 especies, con hojas que presentan diferentes tonalidades de verde y gris plateado. Algunas también sorprenden con flores rosadas, violetas y rojizas.

Su principal particularidad es que no necesitan tierra para crecer, por lo que pueden colocarse sobre troncos, piedras, estructuras colgantes y recipientes decorativos abiertos.

Qué son las tillandsias y por qué pueden crecer sin tierra

Las tillandsias son, en su mayoría, plantas epífitas. En su hábitat natural crecen sobre las ramas y los troncos de los árboles sin comportarse como parásitos.

Sus raíces cumplen principalmente una función de sujeción, mientras que sus hojas poseen pequeñas estructuras denominadas tricomas, que les permiten absorber agua y nutrientes del ambiente.

Sin embargo, esto no significa que puedan sobrevivir únicamente con la humedad del aire. Para desarrollarse correctamente necesitan hidratación regular, iluminación y buena ventilación.

Cómo cuidar las plantas de aire durante el verano

Según las recomendaciones de la Real Sociedad de Horticultura británica y especialistas de la Universidad Estatal de Pensilvania, estos son los principales cuidados:

Iluminación: ubicarlas en espacios luminosos, protegidos del sol directo intenso.

ubicarlas en espacios luminosos, protegidos del sol directo intenso. Riego: sumergirlas en agua a temperatura ambiente entre 20 y 30 minutos, una o dos veces por semana, según la especie y las condiciones ambientales.

sumergirlas en agua a temperatura ambiente entre 20 y 30 minutos, una o dos veces por semana, según la especie y las condiciones ambientales. Ventilación: permitir que se sequen completamente después de cada riego.

permitir que se sequen completamente después de cada riego. Temperatura: protegerlas del calor extremo y evitar colocarlas frente al aire acondicionado.

protegerlas del calor extremo y evitar colocarlas frente al aire acondicionado. Humedad: durante los días más calurosos y secos, complementar el riego con pulverizaciones.

Uno de los errores más frecuentes es dejar agua acumulada entre sus hojas, ya que puede favorecer la pudrición.

Cómo decorar el hogar con tillandsias

La ausencia de tierra permite incorporar estas plantas en composiciones decorativas que serían difíciles de conseguir con otras especies.

Pueden colocarse sobre piezas de madera natural, piedras ornamentales, soportes de cerámica, estructuras de macramé o recipientes de vidrio abiertos.

Son especialmente atractivas para quienes prefieren una decoración minimalista, natural o de inspiración nórdica.

Además, después de florecer, muchas tillandsias producen pequeños brotes que pueden separarse cuando alcanzan un tamaño adecuado, lo que permite multiplicar las plantas y crear nuevas composiciones sin necesidad de comprar otros ejemplares.