El matambre arrollado es uno de los clásicos que no pueden faltar en las mesas argentinas durante Navidad y Año Nuevo. Aunque cada familia tiene su propia manera de prepararlo, Doña Petrona tenía una técnica especial para conseguir una carne tierna, un relleno sabroso y una presentación impecable.

El secreto de la emblemática cocinera argentina comenzaba antes de la cocción, con dos ingredientes que seguramente tenés en casa: leche y vinagre.

El truco de Doña Petrona para ablandar el matambre

Según el método recuperado por Radio Mitre, la cocinera recomendaba colocar la carne en leche tibia con un chorrito de vinagre. El objetivo era facilitar su manipulación al momento de rellenarla y enrollarla.

También aconsejaba retirar el exceso de grasa y emparejar las partes más gruesas del corte para favorecer una cocción uniforme.

Por seguridad alimentaria, si se deja reposar la carne en esta preparación, es importante mantenerla refrigerada.

Cómo preparar el matambre arrollado para Navidad

Para acompañar la técnica de Doña Petrona, se puede optar por un relleno tradicional con los siguientes ingredientes:

1 matambre de carne vacuna.

Leche y vinagre.

3 zanahorias.

1 morrón rojo.

4 huevos duros.

Ajo y perejil picados.

Sal y pimienta.

Hilo de cocina.

Preparación paso a paso

Limpiar el matambre, retirar el exceso de grasa y preparar la carne con la técnica de la leche y el vinagre. Extenderlo sobre una superficie limpia y condimentar. Distribuir las zanahorias, el morrón, los huevos, el ajo y el perejil. Enrollar cuidadosamente y sujetar con hilo de cocina, sin ejercer demasiada presión. Cocinar en una olla con agua a fuego suave hasta que la carne esté tierna y completamente cocida. Dejar que pierda temperatura brevemente y refrigerar antes de cortarlo.

El secreto para que el matambre arrollado no se desarme

Otro de los consejos de Doña Petrona era preparar el matambre con anticipación y esperar a que estuviera completamente frío antes de cortarlo.

El reposo en la heladera ayuda a que el arrollado conserve su estructura y permite obtener rodajas firmes, con el relleno bien distribuido.

Acompañado con ensalada rusa, hojas verdes o una mayonesa casera elaborada con huevo pasteurizado, este clásico de la gastronomía argentina es una excelente alternativa para disfrutar durante las fiestas sin pasar horas en la cocina a último momento.