Casos de coronavirus en un grupo de egresados que viajó a Córdoba

Se registraron dos casos de coronavirus entre un grupo de egresados que viajó a la provincia de Córdoba, informó el ministro de Salud de Neuquén. Una de las personas vive en Cutral Co y la otra, en la capital neuquina. La cartera indicó que, hasta el momento, son 42 las personas aisladas.

Salud detalló que el primer caso se conoció el martes pasado. Se trataba de una persona de Cutral Co que había viajado a Córdoba por un viaje de egresados. Como había manifestado un síntoma compatible con Covid el día anterior, lunes, epidemiología había comenzado una investigación.

El primer test, llamado «rápido», le había dado negativo a esta persona de Cutral Co, pero se le indicó aislamiento hasta obtener el resultado del PCR, que fue positivo.

Además, ayer, miércoles, se detectó que otra de las personas del grupo de egresados también había dado positivo, esta vez en Neuquén capital. Ante esta instancia, epidemiología continuó su investigación.

Así se llegó a que, hasta el momento, haya dos personas con coronavirus confirmado, seis con resultado negativo del PCR, otras seis hisopadas que están esperando el resultado y 42 aisladas.

«Desde que se recibió la primera información sobre esta situación y al día de hoy, el Ministerio de Salud se encuentra trabajando articuladamente con el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Neuquén y Cutral Co, para avanzar en la contención de la situación presentada en el marco de la pandemia por COVID-19», resaltaron desde Salud.

Este grupo de egresados no está relacionado al que de Rincón de los Sauces que también había viajado a Córdoba y sobre el que Salud informó un caso positivo esta semana. Las familias de este último grupo afirman que el contagio no está vinculado al viaje porque no hubo nuevos positivos, todos tenían PCR negativo y no salieron de la burbuja que se forma en las instalaciones, con grupo que también tienen hisopados negativo.

La provincia demuestra una leve tendencia al alza de casos. Los positivos ya crecieron un 10% respecto del valor más bajo de positividad alcanzado en octubre, que fue del 6%.