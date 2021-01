Catedral inicia un programa de entrenamiento para jóvenes de Bariloche

Unos 17 jóvenes de Bariloche se sumaron al equipo de trabajo de Catedral Alta Patagonia, a través del programa de capacitación Entrenamiento para Trabajo, coordinado por el Ministerio de Trabajo de Nación y la Municipalidad de Bariloche.

En los próximos meses, estos jóvenes de 18 a 24 años realizarán tareas de administración, mantenimiento y atención al público, a modo de pasantías con tutores designados.

El Programa, informaron, tiene como objetivo “mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes desocupados y brindarle a las empresas la posibilidad de formar trabajadores capacitados de acuerdo a sus necesidades”. Consideraron que “este espacio ofrece a los chicos una gran oportunidad de contactos, posicionamiento y sobre todo mucho aprendizaje”.

Los barilochenses seleccionados se desempeñarán en jornadas de 4 horas diarias, de martes a viernes. Participarán de diversas tareas según su perfil e intereses y cada grupo tendrá un tutor. La empresa propuso diversas áreas de trabajo para “ofrecer un abanico más amplio de opciones como administración, mantenimiento, taller, recursos humanos, informes, entre otros”.

Martina, de 19 años, aseguró que “la pasantía es una oportunidad única. Para mí, significa poder adquirir una nueva experiencia y que en un futuro esta me abra diferentes puertas a la hora de encontrar trabajo”.

Otra joven llamada Sharim señaló: “Que se me haya dado esta oportunidad desde la oficina de empleo y del cerro es increíble, más que nada porque el turismo depende del cerro. Voy a dar no el 100% sino más para poder quedar en la empresa. Si no quedo, también me voy a ir feliz porque es un espacio para que jóvenes tengamos una experiencia en el ámbito laboral”.

Según indicaron desde Catedral Alta Patagonia, “Entrenamiento Para Trabajo forma parte de una serie de acciones que viene llevando a cabo la empresa en el marco de su compromiso con la comunidad de Bariloche priorizando la contratación de mano de obra local”.

El programa está destinado para jóvenes de 18 a 24 años. Foto: gentileza