Regata del río Negro: Cecilia se baja del kayak

Se la va a extrañar afuera del agua. El río Negro es para ella su segunda casa y tenerla esta vez en la orilla y no arriba de un kayak desafiando la travesía, le restará un atractivo a esta Regata 2021 que comenzará este sábado en la Isla Jordán.



El año pasado Cecilia Collueque tuvo una carrera aparte dentro del K1 damas con la española Aurora Figueras Palomeras, que recién se definió en la última etapa. Para esta edición, la palista roquense se bajó de la prueba y le explicó a Río Negro las razones de su decisión.



“Pasamos un año muy particular con el tema de la pandemia y la verdad es que no se pudo entrenar mucho. La Regata hizo su anuncio que se corría en este 2021 hace poco más de un mes y no me dio el tiempo para prepararme como a mí me gusta. Hacer todo a último momento era muy complicado”, reconoce Collueque.



Hace calor en Paso Córdoba y comienza a soplar el viento del oeste que en el medio del río siempre se siente mucho más. Es por eso que Cecilia apura al grupo de palistas roquenses que está ayudando en la preparación para competir en la Regata.



“De alguna manera me sorprendió la decisión de que se corra. Va a ser un desafío para todos adaptarse a los protocolos. No cuando los palistas están en el agua, sino afuera cuando todos habitualmente se juntan. Hay que moverse con cuidado porque es un tema nuevo al que no estamos acostumbrados”, advierte la palista excampeona mundial master.



Collueque le tiene mucho respeto a la exigencia que demanda una competencia tan larga como la Regata, donde la preparación tiene que ser óptima, más aún si se encara la travesía en un bote individual.

“Creo que este año va a ser muy similar al anterior. Poca competencia y mucho estudio, en mi caso. Sin selectivos ni mundiales”. Cecilia cree que el Mundial de Rumania 2021 correrá la misma suerte que Noruega 2020, que no se realizó.



“Cuando corrés con otro, si te cansás o te pasa algo, tu compañero te alienta y hasta rema por vos. Cuando estás sola y te agarra un momento de debilidad en el medio del río, no hay nadie que te salve. Sos vos y nadie más”. Cecilia, que hace 20 años corrió su primera Regata, y que ha enfrentado la travesía sola o acompañada sabe de lo que habla.



“Desde abril y por varios meses no se pudo hacer nada. Fue mucho tiempo perdido. Recién volví a remar cuando liberaron el agua en el Canal Grande entrando la primavera. Mis estudios me mantienen bastante ocupada (cursa profesorado de Educación Física) y la verdad es que no me imaginé compitiendo en esta edición. Primero porque pensé que no se hacía, y segundo porque no estoy preparada”, reconoce la experimentada palista roquense de 37 años.



Este verano la veremos en otro rol, el de entrenadora. “Son chicos que reman hace años, pero trato de ayudarlos con pautas de entrenamientos y enseñarle algunas cosas. Es algo que también disfruto y en el futuro pretendo perfeccionar”.

Cecilia, la entrenadora 8 palistas, divididos en cuatro embarcaciones (dos olímpicos y dos travesía), están bajo la preparación de Collueque

Mañana es el día de las acreditaciones

La Organización de la Regata informó que el viernes 15 en el predio de Camioneros, ubicado en la Isla Jordán de Cipolletti, se realizaran las acreditaciones, entrega de kits de competencia y el control de embarcaciones de 9 a 13 hs y de 14 a 18 hs.

Luego se realizará la reunión de Jefes de Equipo de 19 a 21 hs

Para las acreditaciones, la documentación a presentar por parte de los palistas es:

Declaración jurada de no haber presentado síntomas compatibles al covid-19 en 48 horas previas al día de las acreditaciones.

Certificado médico (no debe superar las 48 hs de emisión).

Número de inscripción.

Autorización de palistas. menores de 18 años.

Pago de la inscripción.

Este año la travesía no tendrá carácter de “Internacional”, como lo ha sido históricamente. El contexto de pandemia ha imposibilitado el arribo de palistas de distintas partes del mundo, como ha ocurrido puntualmente en las últimas ediciones. En el Regata 2017 el español Federico Kiko Vega Suárez y el esloveno Jost Sakrajsek fueron los primeros extranjeros en ganar la Regata en toda la historia de la prueba.

En el 2019 los españoles Iván Alonso y Álvaro Fiuza quedaron segundos en la general.