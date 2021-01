Cerca de 25 equipos se frenaron en Neuquén y Vaca Muerta por los cortes

Arena, fierros, herramientas y personal que alcanza a los 6.000 operarios quedaron entrampados hoy en las rutas 7 y 17 por los cortes de los vecinos de Añelo que reclamaron al municipio agua y obras vinculadas. Entre la falta de insumos y cuadrillas se frenaron al menos unos 25 equipos en la Cuenca Neuquina entre perforación, workover, pulling, coiled tubing y fracturas que afectó principalmente a los nuevos desarrollos de Vaca Muerta y en una escala menor a la producción.

Era cuestión de horas para que los cortes impacten en los desarrollos no convencionales de la formación y así sucedió: varias petroleras con desarrollos masivos y de campos convencionales aseguraron ante la consulta de Energía On que debieron frenar sus equipos principalmente por razones de seguridad y al no poder garantizar los insumos necesarios para terminar o completar los nuevos pozos.

Para graficar aún más el impacto en la industria vale señalar que de lunes a viernes en Añelo circulan casi 20.000 personas entre los 8.500 que residen de forma permanente, otros 4.500 que se hospedan en los días hábiles más otros 6.000 que llegan diariamente en camionetas y colectivos de la industria. Los datos son los oficiales de la municipalidad.

Ya durante el corte del viernes pasado las operaciones se vieron limitadas por razones similares, sin embargo, el sábado se normalizaron apenas se restableció la circulación. El principal problema de los bloqueos de hoy fue el horario de madrugada en el que se instalaron los manifestantes en las rutas y es que impidió que ingresen y egresen los colectivos que reemplazaban al personal.

“El corte a nosotros nos obligó a detener nuestras operaciones vinculadas a nuevos desarrollos, pero por suerte, por ahora, no se nos comprometió la producción, la planta continuó trabajando. Lo cierto es que tenemos toda la logística afectada desde el viernes y mientras más duren los cortes peor va a ser”, le dijeron a este medio de una petrolera con activos en la formación.

Al no poder garantizar la llegada los camiones para abastecerse de insumos, las petroleras prefieren parar todo, operativamente quizás pueden continuar, pero optan por no arriesgarse o afectar la vida útil de los pozos, “hay muchas cosas que se ponen en juego cuando te cortan todos los caminos”, señalaron.

En números 6.000 son los operarios que llegan todos los días a Añelo en los transportes de la industria.

“Los sets de fractura no solo tienen un problema de cambio de turno, sino de abastecimiento, si no llegas con la arena, vos no podés arriesgarte a quedarte sin ese insumo clave en el medio del bombeo, lo mejor es parar”, advirtieron desde otra operadora con desarrollos masivos.

Las campañas de reparación de pozos de algunas compañías también fueron detenidas por falta de personal y herramientas que quedaron varadas en las rutas. “Todo lo que es coiled tubing, workover y pulling quedó suspendido no solo a nosotros sino también a otras operadoras con las que hemos hablado”, aseguraron desde otra empresa de la zona.

Si bien los cortes se realizaron durante dos días el grado de afectación en la industria petrolera fue sustancial y dejó en claro lo vulnerable que son las operaciones a este tipo de medidas de fuerza. A pesar de esto, desde el sector entienden el pedido de vecinos de Añelo.

“De alguna manera, todas las empresas tenemos la logística afectada, pero el reclamo es súper valido y más que legítimo, hay que ver cómo puede actuar la provincia para que no vuelva a suceder, es triste que las operaciones se afecten por un tema como este”, indicaron desde una empresa.

A pesar de la afectación, desde la industria entienden el reclamo de los vecinos de Añelo. (Foto: Yamil Regules)

El diálogo entre el municipio y las petroleras existió, pero solo fue para dar señales positivas de que la situación se iba a resolver en “el corto plazo”, a pesar que lo mismo les transmitieron la semana pasada.

La ciudad cabecera de Vaca Muerta volvió a mostrar la contracara de los millonarios desarrollos que se emplazan a pocos metros de donde los vecinos se movilizaron para realizar los bloqueos y pedir por agua. Una imagen que pone a la industria petrolera al frente a los cañones, mientras el gobierno municipal y provincial corren contrarreloj para parchar la situación.