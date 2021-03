Cerúndolo hizo historia en el ATP 250 de Córdoba

Juan M. Cerúndolo, con apenas 19 años, se convirtió en uno de los campeones más jóvenes de la ATP. Gentileza.

Juan M. Cerúndolo, de 19 años, derrotó anoche al español Albert Ramos Viñolas, por 6-0, 2-6 y 6-2 y se adjudicó la tercera edición del ATP 250 de Córdoba, primer certamen de ATP en el que participó en el cuadro principal, que se disputó en el estadio montado en el Polo Deportivo Kempes.

El joven tenista llegó a este certamen desde la clasificación, ocupando el lugar 335 en el ranking mundial, y pegará un salto que le permitirá ubicarse entre los 200 mejores del listado.

Ramos Viñolas, número 47 en el ranking, fue 17 en 2017, era de antemano amplio favorito, aunque lo mostrado por Cerúndolo esta semana hacía ilusionar a todo su entorno.

Un claro dominio de Cerúndolo en el primer set, y la levantada de Ramos-Viñolas en el segundo, estiraron la definición al tercero, y en esa pulseada la consistencia del argentino prevaleció para quedarse con un merecido título.

Ese parcial decisivo comenzó con un 2-0 favorable al europeo, pero lejos de rendirse, el joven argentino afinó su puntería, se animó a probar tiros más potentes y atacar más la pelota, por lo que revirtió rápido el marcador e hilvanó los seis juegos siguientes para liquidarlo 6-2.

Todo fue festejo luego del triunfo del juvenil, que tuvo en la tribuna el respaldo de algunos amigos y de sus padres, más todo el público invitado que apoyó al jugador en cada punto ganado.

"Nunca en mi vida había jugado con tanto público. Fue una noche increíble, estoy muy agradecido”. Juan M. Cerúndolo se mostró emocionado después de consagrarse campeón en Córdoba.

A Cerúndolo pareció no pesarle la instancia pese a carecer completamente de experiencia en este tipo de certámenes, porque jugó con una determinación sorprendente para un joven de su edad y corta trayectoria, conservando su faceta defensiva pero tomando riesgos con mucho criterio cada vez que el punto lo pidió.

Albert Ramos Viñolas llegó a la final como favorito, pero no pudo con JM Cerúndolo. Gentileza.

Para acceder a la final, el juvenil llegó desde la clasificación, donde superó al brasilero Joao Menezes y luego en el cuadro principal venció al también carioca Thiago Seyboth Wlid, al serbio Miomir Kecmanovic, al brasileño Thiago Monteiro y en semifinales a Federico Coria.

Cerúndolo tuvo un estreno impecable en el cuadro principal de un certamen de ATP. Gentileza.

"Ni yo puedo creer haber ganado este certamen, pero no me comparo con nadie", sostuvo en conferencia de prensa, y acerca del partido decisivo, consideró que desde "lo mental fue increíble. Cuando iba abajo lo sentía muy lejos al partido y no encontraba por dónde. Entonces mi entrenador y la hinchada me alentaron".