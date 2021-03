Alma Sapag se hartó de las cuestiones de privilegio en el Congreso y confesó: «Agradezco a Dios irme a fin de año»

La diputada nacional de Neuquén, Alma “Chani” Sapag expresó su hartazgo por el tipo de discusiones que se dan en el recinto en el momento que surgen las cuestiones de privilegio. Su nivel de irritación fue tal elevado que admitió que se siente aliviada porque que le queda poco tiempo para finalizar su mandato.

Sapag manifestó en Diputados TV: “¿Ustedes las escucharon las cuestiones de privilegios?... ” “Porque me dijiste narigona, porque no me dijiste, porque no me gusta el color de tus ojos… “Una cosa de locos, es muy triste”.

La legisladora del MPN confesó: “Yo Agradezco a Dios irme a fin de año”.

Las “cuestiones de privilegio” están relacionadas con los llamados “fueros” o “privilegios” de que gozan por mandato constitucional los senadores y diputados de la Nación. Cada uno de ellos tiene la inmunidad por opiniones o expresiones públicas relacionadas con su función.

Son un tipo de moción que los legisladores pueden presentar en el recinto para “resguardar su decoro” y “asegurar el normal funcionamiento” de ambas cámaras de acuerdo con la Constitución Nacional.

La Cámara de Diputados dedica mucho tiempo a los discursos previos al tratamiento de proyectos, prolongando el tiempo de debate parlamentario. Los legisladores opositores suelen utilizar este recurso para criticar y cuestionar a funcionarios, jueces, sindicalistas y a propios legisladores. Suele suceder al principio de cada sesión, como una especie de previa del debate parlamentario sobre los proyectos que figuren en el orden del día.