Choferes de Bariloche vuelven a cortar la ruta 40

Los trabajadores de Mi Bus cumplen hoy una semana de paro y no hay colectivos en Bariloche. Archivo

Trabajadores de la empresa Mi Bus, que mantienen el paro del servicio, volvieron a cortar esta mañana la ruta nacional 40 en el acceso este de Bariloche, a la altura de Las Chacras, en reclamo del pago de salarios que adeuda la empresa.

Los choferes iniciaron un paro el viernes pasado en demanda de los salarios de septiembre y cuotas adeudadas de una suma fija otorgada por decreto nacional, además de una parte del aguinaldo de 2019.

La falta de respuesta al planteo los llevó a realizar manifestaciones públicas para visibilizar la problemática y hoy, por segunda vez en la semana, cortaron el tránsito en el acceso a Bariloche. La medida se fuerza se mantendrá hasta las 11, según anunciaron.

Ayer los trabajadores realizaron una protesta en el Centro Cívico.

Los choferes señalan que la empresa les adeuda en total unos 20 millones de pesos y desde el municipio se realizaban gestiones para destrabar el conflicto con algún aporte extraordinario provincial o municipal pero hasta el momento no se concretó.

Uno de los mayores problemas que acusa la empresa es el retraso de los subsidios nacionales, con los que podría cubrir los sueldos. La provincia también abona un aporte no reintegrable de unos 7 millones de pesos, que no ha tenido demoras hasta el momento pero no logra cubrir la masa salarial.