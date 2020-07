Choferes de colectivos reclaman contra el gremio y la empresa Mi Bus

"¡Choferes presentes, la UTA ausente!", gritaron los choferes de la empresa Mi Bus mientras marchaban por la calle Onelli esta mañana en reclamo por el pago desdoblado de salarios. La movilización culminó en el Centro Cívico con la quema de neumáticos a muy pocos metros del ingreso al municipio.

"Estamos cansados de que nos basureen; por eso estamos acá para reclamar por nuestros derechos. Nos pagan en cuotas y tarde desde hace rato", plantearon al comienzo de la marcha.

Los empleados de la empresa sanjuanina encabezaron la movilización, secundados por integrantes de la Multisectorial por el Transporte Público de Bariloche, el Partido Obrero y la Izquierda Socialista.

"¡Basta de monopolio de la empresa de Gennuso!", gritaban otros choferes quienes, en todo momento, enfatizaron que el reclamo fue coordinado por ellos mismos y no por el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA).

1/ 3 Los choferes de Mi Bus encabezaron la marcha. Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 La marcha culminó en el Centro Cívico. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 "Choferes presentes; UTA, ausente", coreaban los choferes. Foto: Alfredo Leiva

Uno de los empleados de Mi Bus, Marcelo Gasparini, aseguró: "Estamos acá porque los derechos no son respetados, por un mejor servicio para el usuario, porque hay persecución laboral, porque los sueldos no son pagados en tiempo y forma y no estamos representados por la UTA".

Gasparini culpó al sindicato de "arreglar los sueldos sin consultar a los trabajadores". "Es una incertidumbre no saber si vamos a cobrar en tiempo y forma. El intendente dijo que se iba a depositar el sueldo hoy y pidió buena predisposición a los choferes que en este momento, debieran cuidar el trabajo para no complicar las cosas. Estamos en nuestro derecho a reclamar", dijo.

Las declaraciones del intendente Gustavo Gennuso también fueron cuestionadas por otros trabajadores. "Suena como una amenaza. Como intendente debería escuchar a ambas partes", señaló Roberto Funes que también objetó a la UTA: "Hace 8 meses que nos deben parte del sueldo de diciembre: un 18,3% más un proporcional al aguinaldo. Ahora, hay una crisis entendible pero durante todo este tiempo miraste para otro lado y ahora piden una mano".

1/ 3 El Partido Obrero y la Izquierda Socialista se sumaron al reclamo. Foto: Alfredo Leiva 2/ 3 Hubo fuertes críticas a la empresa, al gremio UTA y al intendente Gustavo Gennuso. Foto: Alfredo Leiva 3/ 3 Foto: Alfredo Leiva

Funes también esgrimió que constantemente "te hacen un informe por cualquier cosa: si te bajás el barbijo cinco segundos, si te comés una galletita mientras manejás".

Guillermo Navarro, de la Multisectorial por el Transporte Público, aseguró que el objetivo es "acompañar a los trabajadores y exigir por las deficiencias del transporte que venimos denunciando desde hace casi cuatro años".

"Hoy hablamos de trabajadores esenciales que no llegan a sus puestos de trabajo, de falta de información pública, balances de la empresa que se entregaron después de una denuncia que presentamos y el retiro de colectivos", señaló el joven.