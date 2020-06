Chos Malal blinda sus ingresos para quienes no sean del norte neuquino

La ciudad cabecera del norte provincial aún no registro casos de coronavirus. Foto: archivo.

El intendente de Chos Malal, Hugo Gutiérrez, restringirá el ingreso a la ciudad para quienes no residan en alguno de los cuatro departamentos del norte neuquino ante la suba de casos de covid-19 registrada en las últimas semanas.

Si bien la localidad aún no ha reportado ningún diagnóstico hasta el momento, el jefe comunal dijo que, si no se toman este tipo de medidas, "no va a tardar mucho en llegar el primero".

Según difundió esta mañana en las redes oficiales de la municipalidad, las personas que lleguen de los departamentos Minas, Chos Malal, Ñorquín y Pehuenches podrán ingresar a la ciudad, pero necesitarán una autorización de sus municipios que justifique el motivo.

En cambio, las personas que lleguen desde otros lugares tendrán prohibido el acceso, a menos que se trate de una urgencia certificada. "El que venga a pasear se va a tener que volver", afirmó.

Gutiérrez dijo que la actividad en la ciudad, luego de las aperturas, volvió casi a la normalidad y que el fin de semana se detectó gente de Cutral Co y otras localidades que "andaba de paseo".

"Si no nos manejamos de esta manera y controlo más fuerte, como puerta de entrada al norte, no va a tardar mucho en llegar el primer caso a Chos Malal", planteó. La municipalidad de Plaza Huincul tomó una medida similar, pero para limitar los viajes a Neuquén.

El grueso de casos activos hoy está en la capital (con más de 100 reportados hasta ayer), aunque también hay algunos en Cutral Co, Plottier.