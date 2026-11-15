Cómo el habla podría revelar señales del envejecimiento cerebral

La voz transmite mucho más que palabras. La velocidad al hablar, las pausas, el tono, el vocabulario y la forma de organizar las frases pueden ofrecer información sobre procesos cognitivos que cambian con la edad y ante algunas enfermedades neurodegenerativas.

A partir de esa idea, un equipo internacional desarrolló un modelo computacional que estima la edad de una persona mediante el análisis de su habla. Los investigadores evaluaron si la diferencia entre esa estimación y la edad cronológica se relacionaba con indicadores de salud cerebral y envejecimiento biológico.

El trabajo reunió a especialistas en neurociencia, medicina, psicología, lingüística e ingeniería, que publicaron los resultados en la revista Science Advances. Entre los participantes estuvo Damián Dellavale, investigador del CONICET en el Centro Atómico Bariloche, en Río Negro.

La edad del habla

El envejecimiento puede modificar distintas capacidades cognitivas. Algunas personas tardan más en encontrar las palabras, hacen pausas más prolongadas o reducen la velocidad del habla. En las demencias, esos cambios pueden ser más marcados y afectar la comunicación cotidiana.

Los métodos habituales para estudiar el envejecimiento cerebral incluyen pruebas cognitivas, estudios por imágenes y análisis de biomarcadores en sangre. Aunque aportan información valiosa, algunos requieren equipos y profesionales especializados.

El equipo integrado por Dellavale intentó desarrollar un reloj del habla y explorar su relación con diferentes manifestaciones del envejecimiento y la demencia. Para eso, definieron la brecha de edad del habla: la diferencia entre la edad que estima el modelo y la edad cronológica de cada participante.

La investigación incluyó a 2.928 personas hispanohablantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. De ellas, 1.504 eran personas cognitivamente sanas; 24 tenían deterioro cognitivo leve; 1.068, enfermedad de Alzheimer; y las restantes presentaban distintas formas de demencia frontotemporal.

Los participantes realizaron siete tareas estandarizadas en español. Entre ellas había ejercicios para describir un video, decir palabras que comenzaran con una letra determinada, nombrar animales y verduras, y repetir una historia inmediatamente después de escucharla y luego de un intervalo de entre 20 y 30 minutos.

Los resultados mostraron diferencias entre los grupos estudiados. Las personas cognitivamente sanas tuvieron las brechas más bajas, mientras que los valores aumentaron en los grupos con deterioro cognitivo leve y demencia. Las brechas más elevadas aparecieron en quienes tenían demencia frontotemporal con predominio del lenguaje.

Compararon los cambios en el habla con estudios con resonancia magnética

La medida también mostró asociaciones con distintos indicadores biológicos. En las personas con Alzheimer, por ejemplo, la brecha se relacionó con la proteína p-tau217, un biomarcador que se utiliza para estudiar esta enfermedad. También se observaron vínculos con relojes cerebrales y epigenéticos.

El aporte del trabajo fue integrar información acústica y lingüística en una medida que se puede obtener a partir de grabaciones. Esa estrategia permite explorar señales vinculadas con el envejecimiento sin depender exclusivamente de estudios más costosos o complejos.

Sin embargo, los resultados no convierten al reloj del habla en una herramienta de diagnóstico. La investigación fue principalmente transversal: evaluó a los participantes en un momento determinado y, por eso, no permite establecer si una brecha elevada anticipa un deterioro cognitivo futuro.