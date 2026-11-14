Desaparición de Alejandro Atero en Cipolletti: terminó el tercer día de búsqueda sin resultados

La búsqueda de Alejandro Atero, el joven de 23 años que desapareció en el río Negro, cumplió este sábado su tercera jornada sin resultados positivos. El operativo se concentró en la zona de la Isla Jordán, en Cipolletti, donde fue visto por última vez.

Las tareas comenzaron alrededor de las 9 y se extendieron durante toda la jornada. Efectivos de la Comisaría 4° y personal de otros organismos realizaron recorridas por distintos sectores de la costa para intentar encontrar algún rastro que permita orientar la búsqueda.

Ante la falta de novedades, las autoridades mantienen activa la alerta y coordinan la continuidad del operativo para este domingo 15 de noviembre. La Comisaría 4° sumó más efectivos al despliegue, mientras que familiares directos del joven permanecieron en el lugar siguiendo de cerca las tareas.

Quién es Alejandro Atero, el joven desaparecido en el río Negro

Atero es oriundo de Puerto Madryn, Chubut, y se había instalado recientemente en el Alto Valle junto a su pareja. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, había conseguido trabajo en Centenario, Neuquén.

De acuerdo con la información confirmada por el Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO, el joven fue visto por última vez el jueves 12 de noviembre, cerca de las 15, cuando ingresó al río acompañado por su novia y un amigo.

Al momento de la desaparición vestía únicamente un pantalón corto verde. Las autoridades indicaron que es de estatura alta, contextura delgada, tez blanca y cabello negro y rizado. También precisaron que no tiene tatuajes.