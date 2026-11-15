Bariloche, destino de verano: la ciudad se prepara para una nueva temporada

Bariloche se prepara para la temporada de verano con buenas expectativas, aunque el sector turístico todavía evita anticipar cifras de ocupación. Fotos: Chino Leiva.

Con temperaturas que llegan a los 25 grados y las playas concurridas, Bariloche ya palpita su clima de verano. Desde el sector turístico de la ciudad no se apresuran en anticipar cuánto derramará esta nueva temporada en la ciudad, pero hay buenas expectativas. Las estadías más cortas y los alojamientos en casas o departamentos se destacan cada vez más.

«Estamos siempre en el top 3 de los destinos turísticos de la Argentina», señaló a Diario RÍO NEGRO Martin Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB).

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, en un acto reciente, coincidió en que «el verano viene muy bien», y anticipó: «estamos trabajando para habilitar la isla Huemul», en relación a la nueva excursión, que partirá desde el puerto San Carlos, en el centro de la ciudad.

Según las estadísticas de Al Mundo durante el Cyber Monday, Bariloche fue el destino más elegido durante la fecha del descuento, frente a otros puntos turísticos nacionales como Ushuaia, El Calafate y Córdoba.

«Teniendo en cuenta el contexto del país, estamos liderando», afirmó Eric Guzman, secretario de Turismo de Bariloche, y aclaró que «hacer buenas campañas no te garantiza que venga la gente. Depende de la capacidad económica». En septiembre, el Emprotur llevó adelante la segunda versión del Bariloche Week, una semana en la que ofrecieron el 30% de descuento en hoteles, excursiones, rentadoras de vehículos y otros 100 prestadores turísticos.

«Estamos convocando a los prestadores para la tercera edición, del 24 al 29 de noviembre, acompañando el Black Friday, con beneficios que podrán utilizarse hasta el 31 de mayo de 2027″, explicó Natacha Vázquez, directora ejecutiva del Emprotur.

Más allá de las promociones, Guzmán señaló que la principal competencia es la fuga del turismo hacia el exterior, principalmente Brasil, por la conveniencia respecto del tipo de cambio. «En verano las propuestas se expanden y tenemos que ofrecer mejor infraestructura, mejores propuestas», señaló el encargado del turismo en la ciudad cordillerana.

«Estamos esperanzados de ofrecer el turismo de verano en Brasil», señaló Guzman, para quien el turismo brasileño de invierno puede tener su réplica en la temporada estival. «Nuestra China es Brasil» comparó el funcionario, que considera que por cercanía, es el mercado más alcanzable. «Fue un desafío planteado por los operadores de turismo de allá, y luego germinó la idea», contó.

Desde el Emprotur confirmaron que están llevando adelante una estrategia digital para «llegar directamente al público al que queremos acercar la propuesta de Bariloche, con sus lagos, playas, naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre, e incentivar la elección del destino para las próximas vacaciones de verano».

Respecto del tipo de público que se espera en Bariloche, Martin Lago señaló: «vemos un verano con preponderancia del segmento nacional con su contexto económico, que implica menos pernoctes y menos gasto». Esto se viene viendo reflejado en los informes que hace la AEHB, como el último, de octubre, en el que el tiempo de estadía promedio marcó un descenso de un 1,2% interanual.

«Tenemos propuestas muy atractivas y competitivas en Bariloche», aclaró Lago y agregó: «en verano, la ciudad tiene un abanico de actividades que permite trabajar con nichos específicos.

En Bariloche hay un sinfin de opciones y productos para los distintos poderes adquisitivos» Martin Lago, presidente de la AEHGB

En este sentido, el lema que la Secretaría de Turismo lleva a las ferias de promoción es «volvé diferente». Guzmán explica que el viaje a Bariloche puede tener distintas experiencias cada verano, y que «la naturaleza te brinda esa posibilidad».

Alojamientos «parahoteleros», los más elegidos

Históricamente en verano hay más demandas de casas, cabañas y departamentos de alquiler. «Se priorizan los espacios verdes», explicó Lago, y en cuanto a las zonas mencionó que la demanda se reparte «en todo el radio de la ciudad, desde el Llao Llao hasta el kilómetro 1».

Según los datos de la última Encuesta de Ocupación Hotelera, realizada por el Indec sobre los datos del 2025, los alojamientos más elegidos entre los argentinos (33%) fueron los hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, mientras que los establecimientos patahoteleros -casas y departamentos de alquiler- marcaron el promedio más alto de estadías, con 2,5 noches, apenas más elevado del promedio total de estadía que es de 2,2 noches.

«Es una tendencia a nivel mundial el hecho de elegir la autonomía, independencia y privacidad por sobre los servicios», señaló Lago. De todas formas, celebró «el arribo de cadenas hoteleras» y aclaró que «los alojamientos con servicios ayudan a mantener una gran parte de la economía de la ciudad».

En Bariloche hay más de 200 alojamientos que van desde hoteles 3 estrellas, cabañas, apart hotel y hosterías. Dentro de ese gran segmento, los albergues o hostels son una modalidad frecuente en la ciudad, especialmente en turismo jóven.

«Estamos trabajando para poder generar valor agregado en el segmento hostels, que se sepa que hay para todo tipo de viajeros y para todos los bolsillos», señaló Pablo Molteni, dueño de Achalay y presidente de la Asociación Federal de Hostels y describió que, en Bariloche, «tenemos hostels familiares, de fiesta, más relacionados a la naturaleza y al yoga. Muchos tienen espacios de cowork también para los nómades digitales».

Los valores en este tipo de alojamientos van desde 20 US$ por noche, en habitaciones compartidas, y desde 54 US$ en habitación privada, para enero. «Somos optimistas de cara al verano que es la temporada más fuerte para el segmento de hostels», agregó Molteni. Respecto del año pasado, y aunque están recibiendo muchas consultas, el porcentaje de reservas es menor, sin embargo, aclaró que «el extranjero reserva con mucha menos anticipación, 24 o 48 horas».

«El pasajero está reservando cada vez más cerca de la fecha. Por ahora lo que hay son muchas consultas, y tenemos buenos precios», señaló Marcelo Lusignani, de las cabañas Lagos del Sur Apart, y agregó: «yo creo que se va a trabajar bien este verano». En este tipo de alojamientos, una cabaña para dos personas, tiene un valor aproximado de 76 US$.

«De reservas venimos un poco lentos, flojo pero con consultas», señaló Diego May, de las cabañas Rucalaufquen Lodge, en el barrio de Los Coihues, y aclaró que las fechas para las cuales hay mayor cantidad de reservas hasta ahora son fin de año y los primeros diez días de enero. Allí, los valores van desde 115 US$ para dos personas, en una cabaña a orillas del Lago Gutiérrez y con desayuno incluido.

Dormir en un barco, en el medio del lago

Según Guzmán «Bariloche nació como destino de verano», porque, durante la década del 40′, «las clases altas venían a pasar las vacaciones acá cuando hubo guerra y no podían ir a otros lugares». Junto a las propuestas clásicas, como la excursión al cerro Campanario y el paseo por Circuito Chico, las propuestas lacustres fueron tomando protagonismo en los últimos años.

Mientras el Ejecutivo prepara todo para el lanzamiento de la prometida excursión desde el Puerto San Carlos hasta la Isla Huemul, cada vez se agranda más el abanico de opciones para este tipo de excursiones embarcadas. Mambo Charter es una de las empresas que ofrecen navegaciones por el Nahuel Huapi, con una propuesta innovadora: pasar la noche en el barco.

«El servicio es privado: cada salida se realiza con el barco y la tripulación dedicados a una pareja, una familia o un grupo de amigos», describió Santiago Aguirre, capitán del barco. Tienen dos salidas, desde el Brazo Huemul, en Villa La Angostura, y desde el puerto Petunia, en el oeste de Bariloche. Los precios de las excursiones varían según la cantidad de personas, partiendo de una base de 448 US$ por grupo.

Los paseos en velero permiten recorrer el brazo Campanario, visitar pequeñas islas y disfrutar de una merienda a bordo. Foto: Chino Leiva

«La propuesta de Mambo se centra en disfrutar el entorno en grupos pequeños, con atención cercana y tiempo para compartir la navegación», agregó Aguirre y aclaró que, este tipo de embarcaciones «ofrecen una alternativa a las excursiones en embarcaciones de gran capacidad, con una experiencia más íntima a bordo».

Navegando Patagonia es otra de las oferentes, con paseos de dos horas en velero, también desde Bariloche, por precios desde 70 mil pesos (44 US$). El paseo incluye navegación por el brazo Campanario, paso por islas y llegada hasta la punta de la Península de San Pedro, con una merienda a bordo.

Los clásicos paseos en catamarán a Puerto Blest y a la Isla Victoria tampoco faltarán este verano. Los valores para esta excursión comienzan en 89 US$ para los mayores, y la mitad para los menores, y salen desde el Puerto Pañuelo, frente al hotel Llao Llao.

«El turismo de refugios y gastronómico están funcionando muy bien», agregó Guzmán. El segmento de turismo de montaña también es clave en la zona andina: en Bariloche, hay seis refugios de montaña a cargo del Club Andino Bariloche, a los que se accede por senderos de baja y media dificultad.