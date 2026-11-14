Vuelco en Ruta 7 de Río Negro: tres menores fueron trasladados al hospital de Chichinales

Reventó un neumático y volcó una camioneta con tres niños en la Ruta 7. Foto: prensa Policía de RN.

Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, fueron trasladadas al hospital de Chichinales luego del vuelco de una camioneta ocurrido este sábado por la tarde sobre la Ruta Provincial 7, a la altura de la exFunbapa.

El siniestro involucró a una Toyota Hilux en la que viajaban cinco integrantes de una familia de Chichinales. Según se informó, la conductora perdió el control del vehículo luego de que reventara el neumático delantero izquierdo. La camioneta salió de la calzada y terminó volcada a un costado del camino.

El rodado era conducido por una mujer de 28 años, que viajaba junto a un hombre de 39, dos niños de 11 años y un bebé de seis meses.

Tras el accidente, el hombre y los tres menores fueron trasladados de manera preventiva al centro de salud de Chichinales para recibir atención médica y evaluar las lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría 58° de Valle Azul y personal de la Brigada Rural, que realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.