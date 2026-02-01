SUSCRIBITE Diario papel
Bio, por el derecho a la ciencia

Día Mundial de los Humedales: la ONU destaca al saber indígena como clave

Son ecosistemas donde el agua, ya sea dulce, salada o salobre, cubre el suelo de manera permanente o temporal y da lugar a una gran diversidad de vida vegetal y animal.

Por Redacción

La ONU destaca que la biodiversidad global depende de ecosistemas como los humedales

La ONU destaca que la biodiversidad global depende de ecosistemas como los humedales

Mañana lunes 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. Se trata de ecosistemas donde el agua cubre el suelo de manera permanente o temporal, ya sea en forma dulce, salada o salobre. Albergan una gran diversidad de especies y cumplen funciones clave para el ambiente y la vida humana.

Este año, las Naciones Unidas se enfocarán en promover este mensaje: el conocimiento indígena es vital para la vida y la diversidad biológica.

Los pueblos originarios han protegido los humedales durante generaciones al usar saberes que complementan la ciencia moderna y ayudan a cuidar el agua y los ecosistemas. Esos espacios naturales albergan el 40 % de las especies del planeta y son esenciales para regular el clima.

Según la Secretaría de la Convención de Ramsar, casi el 90 % de estos ecosistemas se ha perdido o degradado desde el siglo XVIII. El ritmo de desaparición triplica al de los bosques, lo que pone en riesgo recursos esenciales para las personas y la naturaleza.

Los sitios de humedales bajo custodia indígena suelen estar mejor conservados. Acciones como la rotación de cultivos, la protección de especies y la gestión comunitaria ayudan a mantener el equilibrio natural.

Saulo resalta que la ciencia y el saber indígena fortalecen el cuidado de los humedales

La profesora y científica argentina Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, resaltó que “los humedales regulan los flujos de agua, almacenan carbono, mantienen la biodiversidad y protegen a las comunidades de las inundaciones y las sequías. Sin embargo, están infravalorados y amenazados”.

El tema de este año “nos recuerda que la protección de los humedales no solo depende de soluciones científicas y tecnológicas”, resaltó.

Saulo agregó: “Durante generaciones, los pueblos indígenas y las comunidades locales han protegido los humedales mediante sistemas de conocimientos basados en la observación, la gestión y el profundo respeto por la naturaleza”.

La biodiversidad de los humedales enfrenta peligros graves. Una de cada cuatro especies que depende de estos ecosistemas está amenazada. Desde 1970, el 81 % de las especies continentales de humedal y el 36 % de las marinas han perdido población, según la campaña de la Convención de Ramsar.




