La fotografía de naturaleza será el eje de un congreso

La fotografía de naturaleza evolucionó hasta convertirse en una herramienta poderosa para narrar historias sobre el planeta, revelar sus desafíos y su belleza, y promover la protección del entorno.

Esta disciplina, que convoca a un número creciente de personas, se transformó en un medio para conectarse con la naturaleza y explorar territorios desconocidos.

Entre el 5 y el 8 de diciembre de 2025, la ciudad de Bariloche será el escenario del Congreso Terra, un encuentro internacional que celebra esta nueva perspectiva de la fotografía de naturaleza.

El encuentro reunirá a fotógrafos, exploradores y artistas de diversos países, quienes presentarán imágenes impactantes, compartirán experiencias y participarán en actividades de formación.

Durante el congreso, se desarrollarán charlas, talleres y exposiciones a cargo de expertos que recorren montañas, mares y desiertos con el objetivo de mostrar lo que suele permanecer oculto.

El fotógrafo de montaña Gon Granja abordará los retos técnicos de documentar situaciones extremas, donde “cada segundo cuenta al trabajar en temperaturas bajo cero

Por su parte, Diego Cabanas invitará a descubrir “el lado más creativo de la fotografía de fauna”, mientras que Lepe Olmedo explicará cómo “un paisaje cambia por completo si se ven los pequeños detalles”.

Diego Cabana expondrá sobre el lado creativo de tomar fotos a la fauna/Crédito D. Cabana

La experiencia de los participantes incluirá la posibilidad de comprender lo que implica “esperar horas para capturar a una ballena saltando o pasar la noche bajo las estrellas buscando la Vía Láctea perfecta”.

La inclusión es un eje relevante: fotógrafas como Sabrina Guzmán organizan expediciones especialmente pensadas para mujeres, y los asistentes debatirán sobre cómo la fotografía puede ser más responsable y respetuosa con los animales y el ambiente.

El domingo siete de diciembre, TERRA abrirá sus puertas a la comunidad con una exposición fotográfica al aire libre en el Cirse Club del Lago, a orillas del Nahuel Huapi.

El público podrá apreciar imágenes en gran formato, dialogar con fotógrafos y conocer proyectos locales vinculados a la conservación y la fotografía de naturaleza.

La muestra contará con la presencia de las organizaciones Por el Mar y Circuito Verde, que ofrecerán talleres y actividades educativas sobre biodiversidad y sostenibilidad.

Entre las novedades de esta edición destaca la participación del doctor Rodolfo Werner, biólogo marino y asesor de la Comisión Antártica. Es reconocido internacionalmente por su labor en la conservación de los ecosistemas marinos del Atlántico Sur y la Antártida.

El Congreso Terra fue declarado evento de interés cultural y educativo por la Universidad Nacional de Río Negro y recientemente recibió el reconocimiento del CONICET por su aporte a la divulgación científica y ambiental.

La propuesta está dirigida tanto a profesionales como a cualquier persona interesada en aprender y sorprenderse. Además de las charlas y exposiciones, se organizará una salida fotográfica a una reserva natural. Para más datos, consultar en la web del congreso (www.congreso-terra.com

En esencia, la fotografía de naturaleza ya es una vía para comprender el planeta, transmitir un mensaje y construir una comunidad comprometida con el cuidado de la Tierra.