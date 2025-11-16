La Universidad de Harvard digitalizó colección clave sobre mesetas patagónicas

La colección Las Mesetas Patagónicas documenta la riqueza natural y cultural del sur argentino/Juan Masello

La colección más completa de libros sobre las mesetas patagónicas de la Argentina, dirigida por Ricardo “Freddy” Masera, fue digitalizada por uno de los museos de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos.

Masera fue un sociólogo argentino que editó y coordinó la colección. Al estar disponible en la web, se inicia un nuevo ciclo de consulta para investigadores y curiosos de todo el mundo. Los libros pueden descargarse de manera gratuita y directa en bibliotecas digitales de excelencia.

Masera, quien falleció el año pasado, dedicó décadas al estudio de las planicies de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Ricardo “Freddy” Masera creó y coordinó la colección Las Mesetas Patagónicas/Archivo Diario RIO NEGRO

Su visión integradora convocó a un equipo diverso de especialistas en geografía, arqueología, biología y ciencias sociales. El resultado fue una obra editorial que une el rigor académico con la mirada humana y la sensibilidad por el territorio.

El proceso de digitalización, llevado adelante por Joseph M. deVeer en la Biblioteca y Archivo Ernst Mayr del Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. Los archivos se encuentran en la Biodiversity Heritage Library y en el catálogo de Harvard University Library.

La serie Las Mesetas Patagónicas cuenta con siete títulos que exploran la riqueza natural y cultural de regiones emblemáticas.

Entre los más citados se encuentran “La meseta Patagónica del Somuncurá”, “La meseta patagónica de El Cuy” y “Los ríos mesetarios norpatagónicos”. Cada volumen se enfocó en describir paisajes, procesos históricos y la vida de las comunidades locales.

Estos libros tuvieron distribución en universidades, escuelas y bibliotecas de la Patagonia, siguiendo el espíritu abierto que impulsó Masera.

En 2008, la Cámara de Diputados de la Nación reconoció el valor cultural de la obra. Parte del legado de Masera incluye el impulso a la creación de la Reserva Natural Municipal “Acantilado de los Loros” en Río Negro.

Porque la serie que lideró aportó datos clave para fundamentar la protección de este hábitat único.

La edición original contó con el aporte de más de treinta expertos y la coordinación del Estado provincial, universidades y organismos de ciencia.

El proyecto nació en 1988 a partir de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y el CONICET, lo que permitió lanzar los primeros estudios interdisciplinares.

Ahora, al transformarse en recurso digital, la colección actualiza su vigencia y su alcance. Libros que sólo podían consultarse en espacios académicos ahora quedan al alcance de cualquier lector del país o del extranjero. Así, la serie dirigida por Masera se incorpora al circuito global del conocimiento.

“El futuro de las mesetas puede cambiar gracias a cada lector que encuentre inspiración o respuestas en las páginas de estos libros”, sostuvo en diálogo con Diario RÍO NEGRO el investigador Juan Masello, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Venda en Sudáfrica e investigador de la Universidad de Bielefeld en Alemania.