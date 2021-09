Cine, series y deportes en vivo: enterate todo lo que vas a poder ver en Star+

Todas las temporadas de la clásica "Los Simpson", un nuevo episodio de "Bios" centrado en Andrés Calamaro y el estreno de la esperada serie "Only Murders in the Building" son algunas de las propuestas con las que Star+, la plataforma de Disney, desembarcó en Argentina y el resto de Latinoamérica para complementar la oferta de Disney+ con un foco en el público adulto.

El ambicioso catálogo de esta nueva opción -que se suma a un escenario ya cargado de plataformas- llega con todos los títulos que están por fuera del "consumo familiar", pero bajo el gigante paraguas del conglomerado, expandido especialmente a raíz de la adquisición de los activos de 20th Century Fox en 2019.

Su gran caballito de batalla es la icónica serie "Los Simpsons", creación de Matt Groening, cuya temporada número 32 se encuentra disponible, junto a la colección completa de todas las anteriores, remontándose a la primera lanzada en 1989. Mientras que en el terreno de las series de animación se encuentran las diez temporadas de la otra popular tira de Groening, "Futurama"; y también pueden verse enteras "Padre de familia", "American Dad!", "Bob's Burgers" y "Duncanville".

También ya puede apreciarse el primer episodio de "Only Murders in the Building", comedia que con entregas semanales y que fue creada por John Hoffman ("Grace and Frankie") y el comediante Steve Martin, quien junto a su colega Martin Short ("Three Amigos!") y la cantante y actriz Selena Gómez integrará en la pantalla un grupo de tres desconocidos que comparten una obsesión por las historias de crímenes y se ven envueltos en un caso real.

La comedia romántica adolescente "Love, Victor", el drama brasileño "Impuros" -con la participación de Nicolás Furtado y Julieta Zylberberg-, el estreno de la décima temporada de "American Horror Story", el lanzamiento de "A Teacher", con Kate Mara; y el primer capítulo de la onceava y última temporada de la exitosa "The Walking Dead" encabezan el listado de las series de acción real que ya pueden verse en Star+.

Por otra parte, el músico Andrés Calamaro es el protagonista de la nueva entrega de la serie "Bios. Vidas que marcaron la tuya", la serie documental de National Geographic que ya cuenta con capítulos dedicados a otros artistas nacionales como Gustavo Cerati, Charly García, Luis Alberto Spinetta, y que próximamente comenzará la producción de un nuevo episodio centrado en la vida de Mercedes Sosa.

El universo del cine también se presenta con el lanzamiento de la última película ganadora del Oscar, "Nomadland", protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Chloé Zhao; así como de "Judy" (2019), la biopic en la que Renée Zellweger encarna a la icónica actriz y cantante Judy Garland.

Próximos Estrenos

La oferta de Star+ prevé una ampliación durante las próximas semanas y meses con la llegada de series como "Pam & Tommy", miniserie biográfica dirigida por el cineasta Craig Gillespie sobre el mediático y agitado matrimonio del baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la modelo Pamela Anderson, interpretados por Sebastian Stan (saga cinematográfica de Marvel) y Lily James ("Baby: El aprendiz del crimen").

En el listado también destacan "Y: The Last Man", serie dramática basada en la novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra; las miniseries "Dopesick" e "Immigrant", protagonizadas respectivamente por los actores Michael Keaton y Kumail Nanjiani; y las tiras "American Horror Stories" y "Reservation Dogs", del director Taika Waititi.