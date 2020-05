Cipolletti autorizó el uso de la bicicleta con fines recreativos

El municipio de Cipolletti aprobó el uso de bicicleta con fines deportivos y recreativos. El Ejecutivo promovió una resolución que estipula el permiso para circular en bicicleta, como medio de transporte o con fin deportivo.

Un día después de los anuncios de la gobernadora Arabela Carreras, para otorgar el permiso de salidas recreativas en ciudades sin casos de COVID-19, el municipio local sumó una nueva flexibilización que se puso en vigencia ayer.

El mismo día que Cipolletti comenzó a permeabilizar la circulación, sin el uso del DNI, y abrir el sector comercial. De esta manera, la ciudad que aún está dentro de la categoría de circulación comunitaria, ablandó las restricciones que se impusieron hace 15 días. Sobre el primer día de flexibilización aseguró que hubo algo más de circulación pero no fue desmedida. Ayer comenzaron a operar de forma presencial varios rubros comerciales.

“En la medida que sigan respetando y la curva de contagios siga aplanada se van a poder sumar nuevas flexibilizaciones y mantener lo que estamos haciendo”. Claudio Di Tella, intendente de Cipolletti.

El permiso para el ciclismo es de lunes a sábado hasta las 19 horas. El intendente Claudio Di Tella explicó que poner un horario límite es complejo porque es imposible de controlar. “Apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos, en la medida que tomen conciencia y sean responsables seguiremos flexibilizando”, indicó.

El médico y extitular del Ipross, destacó que “es muy importante” la responsabilidad social y el comportamiento de los vecinos. “En la medida que sigan respetando y la curva de contagios siga aplanada se van a poder sumar nuevas flexibilizaciones y mantener lo que estamos haciendo”, deslizó.

La normativa indica que se deberá hacerse en forma individual o con una persona más como máximo para considerarse grupal. Los ciclistas tendrán que transitar únicamente dentro del ejido urbano o rural de la ciudad.En el caso de los menores de 12 años tendrán que ser acompañados de un adulto.

Se determinó como medida de prevención una distancia de no menos de 2 metros en paralelos y 20 metros en línea con otro ciclista. No se podrá detenerse a eslongar en plazas o gimnasios al aire libre. No están permitidas las salidas para caminar ni para correr. Las personas que componen los grupos de riesgo para COVID-19 y mayores de 65 años deberán abstenerse de hacerlo.

La titular de la secretaría de Actividad Física, Deportes y Juventud, Liliana Artola, comentó que la determinación fue “tomada como medida para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y descongestionar el transporte público con la finalidad de evitar contagios por aglomeraciones”.

“Asumimos que la gente va a ser responsable y respetar las normas de tránsito y seguridad correspondientes”, indicó. Agregó que “es una pequeña posibilidad para que se vuelva a hacer actividad física”.

Se dispondrá de un dispositivo desde la secretaría en la que habrá profesores de educación física en distintos puntos claves de la ciudad en que los deportistas van a estar haciendo sus rutinas. “Acudimos a la responsabilidad social de cada ciudadano”, dijo.