Cipolletti: difunden recomendaciones para disfrutar de los ríos de manera segura

El Municipio de Cipolletti en colaboración con Prefectura del Comahue dependiente de Prefectura Naval Argentina, brinda una serie de recomendaciones para navegantes y bañistas que acuden a cauces de agua de la región con fines recreativos o de placer.

Las embarcaciones deportivas y motos de agua:

* Deben utilizar siempre el chaleco salvavidas cuando se encuentren navegando en embarcaciones deportivas.

* Se solicita llevar siempre a bordo los elementos de seguridad reglamentarios acorde a la reglamentación marítima.

* Tener la habilitación deportiva para conducir a bordo.

* Impedir que conduzcan menores y personas que no cuenten con la correspondiente habilitación.

* En caso de no ser el titular de la embarcación poseer la autorización del mismo por escrito y debidamente certificada por autoridad competente, escribano o juez de paz.

* Respetar las áreas de navegación habilitadas y evitar navegar en proximidades de bañistas u otras embarcaciones a altas velocidades.

Embarcaciones a remo: kayaks, botes, piraguas, etc.:

* Utilizar siempre el chaleco salvavidas y poseer a bordo los elementos de seguridad.

* Verificar la embarcación antes de zarpar y contar con remo adicional y cabo de rescate en caso de emergencias.

A los bañistas:

* Se les recuerda adoptar todas las medidas de seguridad en virtud de no estar vigente la temporada estival y no haber guardavidas. Asimismo no bañarse en lugares no habilitados.

A su vez, se recomienda dar aviso a prefectura del Comahue, asesorarse de las condiciones meteorológicas para la jornada y de la existencia de bajo fondos y demás obstáculos para la navegación. Llevar teléfono celular u otro medio de comunicación.

Ante algún acontecimiento comunicarse al 106, teléfono de emergencias náuticas que está al servicio las 24 horas del día, o personalmente a Prefectura del Comahue en Av. Ara San Juan y Linares, ubicado en isla 132 del Paseo de la Costa, de la ciudad de Neuquén.