Cipolletti: Llegó a su local y se encontró con un misterioso ritual en la puerta

El curioso hecho sucedió cerca de las 8 en un local ubicado en Brentana al 600 en Cipolletti. El dueño se disponía a abrir y descubrió algunos objetos y elementos dispersados en el frente de su comercio.

El propietario de la imprenta, Ruben Mir expresó que “al parecer es una especie de macumba”. En la entrada del lugar había una “figura de una estrella de David, todo eso hecho con sal gruesa en la vereda, maíz, botellas con agua, monedas y en el medio una vela con excremento”, detalló.

“No tengo idea quién lo hizo, ni para qué porque no tengo enemigos, ni motivos hace más de 30 años tengo mi negocio”, manifestó Mir, y agregó que no cree en eso, pero aclaró: "mi mujer y el entorno dicen que las brujas no existen pero que las hay, las hay”, sostuvo.

Además, señaló que “lo deben haber hecho por la madrugada”, debido a que eran varios los elementos “desparramados en la entrada” y hasta las 2 pasó gente y no vio nada, aseguró.

Foto gentileza.

“Estamos esperando para limpiarlo, vamos a hacer una contra macumba”, dijo el hombre entre risas, y añadió que usará “un balde de agua caliente para sacar todo volando”.