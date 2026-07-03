Colombia se prepara para reabrir el debate sobre el fracking bajo el nuevo gobierno

Colombia vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más controvertidos de su política energética: la posibilidad de habilitar el fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales. El tema cobró impulso tras las declaraciones del ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, quien sostuvo que no existen obstáculos tecnológicos insalvables para desarrollar esta actividad bajo estrictos controles ambientales.

Las declaraciones de Arjona anticipan un cambio de rumbo en la política energética que impulsará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que buscará reabrir la discusión sobre la fracturación hidráulica, una técnica que durante años estuvo atravesada por cuestionamientos ambientales, sociales y judiciales.

«No hay ninguna barrera tecnológica insalvable para hacer un fracking responsable», afirmó el futuro funcionario en declaraciones radiales. Según explicó, el rol del Ministerio de Ambiente y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) será garantizar que cualquier eventual desarrollo se realice bajo estrictos estándares técnicos y ambientales.

El debate vuelve al centro de la agenda energética

La posibilidad de desarrollar proyectos de hidrocarburos no convencionales en Colombia genera controversias desde hace más de una década. Diversos sectores sostienen que el fracking podría contribuir a fortalecer la seguridad energética y generar ingresos para el país, mientras que organizaciones ambientales y comunidades locales advierten sobre los posibles impactos en los ecosistemas y las fuentes de agua.

Arjona planteó que la actividad podría implementarse únicamente en áreas específicas y alejadas de zonas ambientalmente sensibles, como páramos y parques nacionales.

Además, vinculó el debate energético con la situación económica del país y aseguró que la pobreza constituye uno de los principales desafíos para la conservación ambiental.

«El principal enemigo de la conservación y la sostenibilidad es la pobreza», sostuvo el futuro ministro, quien argumentó que una eventual caída de los ingresos nacionales podría agravar los problemas ambientales y sociales.

La Justicia y las comunidades, actores clave

Más allá de la voluntad política del nuevo gobierno, la implementación del fracking en Colombia enfrenta importantes condicionamientos legales. Durante los últimos años, distintas resoluciones judiciales establecieron la necesidad de garantizar procesos de consulta con las comunidades potencialmente afectadas por proyectos extractivos.

Este requisito aparece como uno de los principales obstáculos para cualquier avance inmediato de la actividad, ya que las autorizaciones deberán compatibilizarse con antecedentes judiciales y mecanismos de participación ciudadana.

El fracking, o fracturación hidráulica, consiste en la inyección de agua, arena y aditivos químicos a alta presión en formaciones rocosas subterráneas para liberar petróleo y gas no convencionales. La técnica ha sido aplicada en diversos países, aunque continúa generando debates por sus posibles impactos ambientales y territoriales.

Un cambio de rumbo en la política energética

La postura expresada por Fabio Arjona marca un giro respecto de las políticas energéticas recientes y abre una nueva etapa de discusión sobre el futuro de la producción de petróleo y gas en Colombia.

El nuevo gobierno deberá definir ahora el marco regulatorio, el papel de los organismos ambientales, el alcance de las licencias y la participación de las comunidades involucradas en eventuales proyectos.

Por el momento, el mensaje del gabinete entrante es claro: Colombia no descarta el desarrollo del fracking. Sin embargo, cualquier avance dependerá de un delicado equilibrio entre las necesidades energéticas del país, las exigencias ambientales y los límites establecidos por la Justicia.

Con información de Ámbito.