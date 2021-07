Gracias a sus goleadores, Cipolletti volvió al triunfo en el Federal A

El equipo de Gustavo Raggio llevaba tres partidos sin ganar ni marcar goles, pero se recuperó en casa. Cipolletti superó 3-1 Huracán Las Heras por los tantos de Mellado, Taborda y Zárate.

En el local fue titular el recién llegado Cristian Taborda, quien regresó a la club y es uno de los cuatro refuerzos que sumó Cipo en el mercado de pases.

Además, volvieron al equipo Manuel Berra y Brian Meza tras las suspensiones por acumulación de amarillas y la formación de Raggio recuperó su andar victorioso.

Crónica

Cipo tomó la iniciativa y avisó con un par de aproximaciones de arranque. Lanzó sus laterales al ataque y los volantes llegaron para acompañar al doble '9'. Zárate y Taborda le pasaron cerca al primero, pero el que abrió la cuenta es el goleador del Capataz en el campeonato.

Lucas Mellado capturó un rebote a los 26' y con un disparo fenomenal desde la medialuna del área abrió el marcador. Es su octavo tanto en el campeonato para el volante central.

El local no sufrió atrás y empezó a liquidar el pleito en el cierre de la primera parte. Maximiliano López armó una jugada fenomenal, porque salió entre tres rivales a pura gambeta y tocó al medio para Cristian Taborda.

Desde una posición similar a la de Mellado, el Mono volvió al gol con la casaca albinegro con un remate esquinado que estableció el 2 a 0.

Para el complemento, Matías Minich metió dos cambios y Huracán tuvo otra profundidad. Tanto que al minuto y medio, Martín Correa desbordó por derecha y metió un buen centro para el cabezazo al gol de Lucas Agüero.

Sin embargo, Cipolletti tuvo reacción en el juego y en el marcador. Generó un tiro libre cerca del área y Juan Pablo Zárate dio una muestra de categoría con un remate al palo del arquero que estiró diferencias nuevamente.

La expulsión por doble amarilla de Julio Sánchez a falta de un cuarto de hora no cambió la ecuación, porque con los cambios el equipo de Raggio estuvo más cerca del cuarto gol que su rival del descuento.

Cipo llegó a 26 puntos e iguala la línea de Deportivo Madryn, el líder que va perdiendo 1-0 ante Estudiantes en San Luis.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Matías Carrera, Julio Sánchez, Manuel Berra y Leandro Wagner; Boris Magnago, Lucas Mellado, Brian Meza y Maxi López; Taborda y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Huracán Las Heras: Daniel Moyano, Martín Correa, Marcos Barrera, Adolfo Tallura y Juan Manuel Marital; Emiliano García, Luis Daher, Lucas Agüero, José Méndez y Agustín Verdugo; Javier Peñaloza. DT: Matías Minich.

Goles: PT 26 Lucas Mellado (C), 46 Cristian Taborda (C). ST 2 Lucas Agüero (H), 5 Zárate (C).

Expulsado: ST 30 Julio Sánchez (C).

Cambios: ST al inicio Daian García por Emiliano García y Fernando Núñez por Peñaloza (H), 24 Ezequiel Ávila por Taborda (C), 31 Elvis Hernández por López (C), 33 Cristian Medina y Mauro Ruggeri por Correa y Marital (H), 40 Franco Amarfil por Magnago y Enzo Romero por Zárate (C).

Árbitro: Marcelo Sanz.

Cancha: predio ''15 de Octubre'', Cipolletti.