Cipolletti renueva ilusiones y tendrá una base de jugadores zonales

En la conferencia de prensa realizada hoy por la mañana, hubo varias confirmaciones importantes para Cipolletti de cara al minitorno que afrontará el Federal A, cuyo regreso podría ser a comienzos de noviembre.

El flamante DT, Gustavo Raggio, confirmó públicamente la continuidad de Manuel Berra y Facundo Crespo, dos pilares del plantel que seguirán en el equipo. Tanto el experimentado volante como el arquero fueron lo mejor del Albinegro en la floja campaña del torneo pasado. Más tarde, esa novedad se ratificó en las redes sociales del club.

El entrenador es Raggio y el preparador físico Lautaro Olivera. En el grupo de trabajo estará Germán Alecha, quien volverá a ser ayudante de campo y además es uno de los 14 entrenadores que había presentado su propuesta a la directiva para ser el DT del equipo.

Alecha comanda al grupo que comenzó a entrenar en el predio de Caza y Pesca, la mayoría de ellos juveniles. En la conferencia, el histórico delantero de Cipo contó: ‘‘En este tiempo vamos a trabajar para que Gustavo encuentre a los jugadores lo mejor posible. Por el momento nos estamos moviendo e intentando avanzar todo lo que se pueda hasta el arribo del cuerpo técnico’’.

El histórico ex delantero de Cipo ya estuvo en contacto con Raggio para el armado del plantel, que tendrá mucho protagonismo de jugadores zonales. ‘‘Estuvimos hablando con algunos pero todavía no se concretaron. La idea es que no le demos la espalda a los jugadores zonales. Trataremos de buscar destacados de la región. Cada uno se lo va a tener que ganar, pero es importante tener una base firme de jugadores zonales que estén preparados para competir’’, afirmó el ‘Tortugón’.

‘‘Buscamos un jugador zonal que pueda entrar al partido y romper el molde’’, declaró Raggio en la presentación vía zoom.

Cipo puso primera y en estos días habrá más novedades en el plantel, a la espera de la llegada de Raggio a la ciudad.